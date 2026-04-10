Christian Volpi prof alle Cattaneo fra sport e inclusione

“Come hai fatto a non mollare?”, “Cosa ti dà la forza ogni giorno?”. Christian ha risposto con sincerità, raccontando le difficoltà ma anche le conquiste quotidiane permettendo agli alunni di immedesimarsi e riflettere. La scuola ringrazia di cuore un grande campione di vita per la disponibilità, i sorrisi e le parole

Alla scuola primaria Cattaneo dell’I.C. Bartolena, una mattinata di sport può diventare molto più di un semplice momento di attività didattica, trasformandosi in un’occasione autentica di crescita, consapevolezza e inclusione. È quanto accade quando i ragazzi hanno l’opportunità di incontrare atleti paralimpici come Christian Volpi, la cui storia rappresenta un esempio concreto di resilienza e rinascita. Christian, livornese classe 1998, ha visto la sua vita cambiare radicalmente il 12 maggio 2021. Un evento che avrebbe potuto segnare un limite definitivo si è invece trasformato in un punto di partenza. Con determinazione e forza interiore, ha scelto di guardare avanti, scoprendo nello sport una nuova dimensione di sé. Già appassionato di rugby, basket e canoa, ha trovato proprio in quest’ultima disciplina un nuovo obiettivo: eccellere nella paracanoa, con il sogno di diventare campione d’italia e, un giorno, partecipare ai Giochi Paralimpici. La sua storia, scrive la scuola, non è solo quella di un atleta, ma di un giovane che ha saputo reinventarsi, trasformando la disabilità in una risorsa. Portare testimonianze come la sua all’interno delle scuole significa offrire ai ragazzi uno sguardo diverso sulla disabilità: non più vista come un ostacolo insormontabile, ma come una condizione che può convivere con talento, passione e successo. Durante l’incontro, i bambini e le bambine si sono mostrati inizialmente curiosi, talvolta timidi, ma via via sempre più coinvolti. Le domande emerse sono semplici e profonde allo stesso tempo: “Come hai fatto a non mollare?” “Hai mai avuto paura?” “Cosa ti dà la forza ogni giorno?” Christian ha risposto con sincerità, raccontando le difficoltà ma anche le conquiste quotidiane. Ed è proprio questa autenticità che colpisce i giovani, permettendo loro di immedesimarsi e riflettere.

Al termine dell’incontro, i bambini e le bambine hanno condiviso pensieri che dimostrano quanto queste esperienze siano importanti:

“Pensavo che una persona con una disabilità non potesse fare sport a certi livelli. Ora ho capito che tutto dipende dalla forza di volontà”. “Mi ha colpito il fatto che non si sia mai arreso. Mi ha fatto riflettere su quanto spesso ci lamentiamo per cose piccole”. “È stato bello vedere qualcuno che, nonostante tutto, riesce a sorridere e a credere nei propri sogni”. Queste parole raccontano un cambiamento reale, che permette ai giovani di sviluppare empatia, rispetto e una maggiore apertura mentale. Iniziative, incontri scolastici e progetti locali dimostrano quanto sia fondamentale creare spazi di dialogo e confronto. L’inclusione non è un concetto astratto, ma un processo che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso esperienze concrete. Lo sport, in questo senso, diventa un linguaggio universale: abbatte barriere, unisce le persone e insegna il valore della collaborazione. Figure come Christian rappresentano un ponte tra mondi diversi, capaci di ispirare e lasciare un segno profondo. L’obiettivo di Christian non è solo vincere medaglie, ma trasmettere un messaggio profondo: ogni ostacolo può essere affrontato, ogni limite può essere ridefinito. Per i giovani, ascoltare questa verità dalla voce di chi la vive ogni giorno è un’esperienza che resta. In un’epoca in cui è sempre più necessario educare al rispetto e alla diversità, testimonianze come questa diventano strumenti preziosi. Perché l’inclusione non si insegna solo con le parole, ma si costruisce attraverso esempi concreti, capaci di cambiare prospettiva e, forse, anche il futuro. La scuola Cattaneo, le bambine, i bambini , le e gli insegnanti, le collaboratrici scolastiche ringraziano di cuore la disponibilità la collaborazione i sorrisi le parole e l’affetto ricevuto oggi da un grande campione di vita.

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