Cinema in lingua per gli studenti delle Mazzini

Ciclo di tre proiezioni didattico-formative in inglese, spagnolo e francese ai Salesiani. L’obiettivo principale è l’approfondimento della lingua straniera consolidata attraverso il linguaggio cinematografico

L’Istituto comprensivo G. Mazzini in collaborazione con il cinema Teatro Salesiani organizza un ciclo di tre proiezioni didattico-formative in lingua straniera (inglese, spagnolo e francese) per studenti della scuola secondaria di II grado. L’obiettivo principale del progetto è l’approfondimento della lingua straniera consolidata attraverso il linguaggio cinematografico. E’ prevista la visione di alcuni film in lingua originale, con sottotitoli in italiano, in un’ottica formativo-culturale. Ogni incontro sarà preceduto e seguito da attività svolte in classe per preparare i ragazzi alla visione e, successivamente, sviluppare le tematiche incontrate; tra le varie attivita’ si proporra’ l’analisi di una scheda didattico-informativa in lingua, preparata dai docenti aderenti all’iniziativa. Alla fine del progetto è previsto un momento di confronto per testare l’interesse e la comprensione delle attività linguistiche da parte dei partecipanti. Fondamentale sarà la condivisione delle tematiche a livello interdisciplinare. Il ciclo di proiezioni prenderà avvio il 28 novembre con la proiezione del film spagnolo ‘El maestro que prometió el mar’ ( Il maestro che promise il mare- 2023), film diretto da Patricia Font e tratto dal libro “El maestro que prometió el mar“ di Francesc Escribano. Il film narra la storia vera del maestro Antoni Benaiges. Nel 1935, Benaiges, insegnante in un remoto villaggio della provincia di Burgos, Spagna, promise ai suoi alunni di portarli a vedere il mare, un’esperienza che avrebbe cambiato le loro vite. Utilizzando metodi educativi innovativi ispirati al pedagogista francese Célestin Freinet, il maestro sfidò le convenzioni del tempo, attirando su di sé l’ostilità del regime franchista e della società civile dell’epoca. Tutte le proiezioni si terranno nel corso della mattinata presso il Cinema Teatro Salesiani.

