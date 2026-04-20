Citizen Science ai Tre Ponti con Sons of the Ocean

La Citizen Science protagonista ai Tre Ponti: 200 studenti dell’ITI per un progetto di ricerca iniziato nel 2021

Non una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria missione scientifica. Sabato 18 aprile, l’associazione Sons of the Ocean ha coordinato una maxi-operazione di monitoraggio ambientale alla spiaggia dei Tre Ponti, coinvolgendo circa 200 studenti dell’ITI Galilei. L’iniziativa rientra in un solido programma di Citizen Science che l’associazione porta avanti con rigore dal 2021.

I dati della ricerca: dal 2021 a oggi

L’attività ha permesso di raccogliere oltre 40 sacchi di rifiuti, ma il valore reale risiede nella catalogazione dei materiali. I dati raccolti alimentano un database scientifico iniziato quattro anni fa, essenziale per monitorare lo stato di salute del litorale livornese. I risultati della giornata confermano trend preoccupanti e nuove emergenze:

• 40% dei rifiuti: Mozziconi di sigaretta, una costante che non accenna a diminuire dal 2021.

• 30% dei rifiuti: Materiali edili (calcinacci, mattonelle, tubature), un dato in forte aumento rispetto alle rilevazioni passate.

• 30% dei rifiuti: Plastiche e scarti legati al consumo dei bagnanti.

Il valore della Citizen Science

Il progetto si avvale della supervisione del Prof. Matteo Vacchi (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente dell’Università di Pisa e dirigente dell’associazione ). In questo contesto, gli studenti non operano solo come volontari, ma come veri e propri ricercatori sul campo.

“Il nostro obiettivo è generare dati esatti per una ricerca scientifica che non si è mai fermata negli ultimi quattro anni,” dichiarano da Sons of the Ocean. “Esiste però un secondo livello di indagine: in questo progetto i ricercatori stessi sono, inconsapevolmente, oggetto di studio. Analizziamo come il coinvolgimento diretto e l’analisi del dato oggettivo possano trasformare radicalmente la percezione dei problemi ambientali nella cittadinanza.”

Una rete territoriale

L’evento è stato reso possibile grazie a una rete virtuosa che include il patrocinio del Comune di Livorno, il supporto di Unicoop Firenze, la logistica del Centro Surf 3 Ponti, FISA salvamento , decathlon Livorno e la partecipazione attiva di docenti e studenti.

Prossimi appuntamenti

La ricerca continua. Il prossimo appuntamento per l’estensione del database è fissato tra due settimane, quando Sons of the Ocean scenderà nuovamente in campo con gli studenti del Nautico Cappellini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©