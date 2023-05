Climate Forum, gli studenti del Micheli Bolognesi protagonisti del cambiamento

In occasione della visita del sindaco gli alunni ed alunne hanno consegnato le proposte. Il risultato delle giornate dedicate al clima ha strappato diversi applausi per il lavoro svolto dalla Dirigente Scolastica, dai docenti e dagli alunni dell'Istituto Comprensivo

Gli studenti in prima linea per il clima. Nei giorni scorsi, nell’ambito del “2° Climate Forum: visioni di futuri sostenibili, promosso dall’I.C. Micheli Bolognesi all’interno della manifestazione italiana ‘Festival dello sviluppo sostenibile 2023”, si è svolta una giornata che ha visto protagonisti gli alunni e le alunne insieme con i rappresentanti degli enti territoriali, scienziati, educatori; un forum diviso tra interventi, tavole rotonde, giochi di ruolo educativi e condivisione di buone pratiche educative per contrastare i rischi del cambiamento climatico in atto sul nostro pianeta, come previsto dal Green Deal europeo.

La giornata è stata realizzata in collaborazione con la rete degli Ambasciatori del Patto Europeo per il clima e con il patrocino del Comune di Livorno. Il format di questa importante iniziativa svoltasi alla scuola Campana, giunta alla sua seconda edizione, si è infatti inserito nella cornice degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 in particolare del Goal 13 “Lotta al cambiamento climatico” e si è posto l’obiettivo di attivare la creatività e la sensibilizzazione dei partecipanti attraverso una serie di esercizi individuali e il confronto collettivo. Durante la giornata carica di emozioni, suggestioni, sfide da superare per immaginare futuri possibili con tantissimi alunni e studenti, scienziati ed esperti, è stato anche realizzato un hackathon di 120 alunni ed alunne dell’Istituto, sia della scuola primaria che della S.S.I° grado Fermi, i quali si sono confrontati con alcune delle importanti sfide globali del terzo millennio e nella ricerca di soluzioni innovative e creative. L’hackathon è stato pensato e proposto agli studenti come un’opportunità esclusiva per sviluppare un modello educativo che stimoli concretamente i ragazzi nella comprensione non solo dei fenomeni climatici, ma anche delle dinamiche sottese ai loro quotidiani processi decisionali come pure alla valutazione degli effetti di tali scelte. La soluzione “comunicativa” prescelta è stata dunque quella del gioco-simulazione in cui i giovani partecipanti sono stati protagonisti di un percorso breve ma pregnante di autocostruzione della conoscenza. Durante la simulazione i giovani si sono confrontati con importanti sfide di sostenibilità causate dal cambiamento climatico (ad esempio bolle di calore in città, inondazioni) assumendo ruoli della società civile per individuare soluzioni e proposte per una città più sostenibile. In occasione della visita del sindaco di Livorno del 17 maggio, nella quale il primo cittadino ha donato alla scuola due panchine, dei contenitori per la raccolta differenziata e del materiale per la decorazione delle panchine, gli alunni ed alunne hanno consegnato le proposte che sono state elaborate al termine dell’hackathon e votate dai partecipanti e le richieste per un futuro migliore fatte dalla classe 3E di Pirelli che ha partecipato al Contest Nazionale, organizzato dall’Earth Day Italia. Il risultato delle giornate dedicate al clima ha strappato diversi applausi per il lavoro svolto dalla Dirigente Scolastica, dai docenti e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo.

