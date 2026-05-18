Climate Forum, studenti e istituzioni a confronto su ambiente e integrazione

All’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi la quinta edizione del Climate Forum tra scienza, arte e cittadinanza attiva. L’assessora Silvia Viviani ha aperto la tavola rotonda dedicata a cambiamento climatico, biodiversità e dialogo tra i popoli del Mediterraneo

Venerdì 15 maggio l’Istituto Comprensivo “Micheli-Bolognesi“, in sinergia con la rete degli Ambasciatori del Patto Europeo per il Clima e la gentile partecipazione di ISPRA Livorno e Comune di Livorno, ha dato il via alla quinta edizione del Climate Forum dal titolo “Mediterraneo Sconfinato”: una giornata di cittadinanza attiva, scienza e arte per riflettere sul futuro del nostro pianeta e sul valore dell’integrazione, inserita nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, promosso da ASVIS. Il focus del dibattito di questa quinta edizione sono stati i due pilastri fondamentali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: il Goal 13 (Lotta contro il cambiamento climatico e urgenza di contenere le emissioni e l’innalzamento delle temperature) e il Goal 16 (Necessità di costruire istituzioni solide e pacifiche, consone a gestire i conflitti ecologici e sociali derivanti dall’emergenza ambientale). Il Mare Nostrum è stato così raccontato non come una barriera che divide, ma come uno spazio aperto di biodiversità, cultura e convivenza pacifica: oggi il Mediterraneo rappresenta infatti non solo uno dei principali hotspot mondiali di biodiversità, ma anche un territorio fortemente esposto alle minacce del riscaldamento globale, alle migrazioni e alle disuguaglianze geopolitiche. La manifestazione ha offerto un ricco programma tra interventi istituzionali, contributi scientifici e performance artistiche realizzando un format dinamico e partecipativo che ha coinvolto direttamente studentesse, studenti, docenti ed esperti del settore:

– la Tavola Rotonda è stato il cuore pulsante del Climate Forum con un dibattito aperto tra scienziati, rappresentanti delle istituzioni, ricercatori ed esponenti del terzo settore per delineare risposte locali a sfide globali;

– i Giochi-Sfida in cui gli alunni dell’Istituto si sono cimentati in attività ludico-didattiche incentrate sui principali pilastri della transizione ecologica e della tutela ambientale;

– l’installazione artistica “Mediterraneo sconfinato”, accompagnata da intermezzi musicali in lingua sabir, l’antico idioma franco dei marinai del Mediterraneo, simbolo storico di integrazione e dialogo senza barriere.

Hanno dato inizio all’ intensa giornata, gli alunni delle classi 3A e 4A della scuola primaria Campana con la performance dal titolo “Mediterraneo on the Road”, mentre, l’apertura ufficiale dei lavori della Tavola rotonda di questa quinta edizione, è stata a cura dell’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Livorno, Dott.ssa Silvia Viviani. Monica Gallo della Comunità di Sant’Egidio ha proposto una riflessione sul valore della solidarietà e dell’accoglienza con un appassionato intervento dal titolo “Mediterraneo: la sfida del vivere insieme”, che ha commosso l’intera platea di studenti e studentesse, mentre Fabrizio Monacci, membro del Consiglio direttivo della Lega Navale Italiana-sezione di Livorno ha posto l’attenzione sulla cultura del mare con un intervento dal titolo “Sì, Viaggiare”.

A seguire gli interventi: “Pianificazione, realizzazione e monitoraggio dei trapianti di Posidonia Oceanica”: un caso concreto di tutela dei fondali illustrato dal Dott. Francesco Sozzi della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;

“L’educazione ambientale non ha confini”: l’importanza della divulgazione scientifica spiegata dalla Dott.ssa Alice Scuderi di ISPRA Livorno;

“Il Cerchio Magico si tinge di blu: alla scoperta della biodiversità delle nostre coste”: approfondimento tecnico con l’Arch. Rosaria Ruta, la Dott.ssa Elena Santini e la Sig.ra Annalisa Marconcini del Settore Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Livorno.

Ad arricchire la mattinata anche il Laboratorio dal titolo #Blumediterraneo, con le classi della scuola primaria, un’attività pratica guidata da Sig. Francesco Stefanini (Mr. Green), l’intermezzo musicale della classe 5A Micheli con un canto dedicato al mare, la performance corale delle classi 1C, 3A e il Coro della Scuola secondaria di 1° grado “Fermi”, guidati dalla Prof.ssa Sara Saccomani che si sono esibiti in un canto in lingua Sabir, l’antico idioma dei marinai) ed altri brani dedicati al mare.

La chiusura dell’evento e i saluti finali sono stati affidati alle note dell’Orchestra della Scuola secondaria di primo grado “Fermi”.

Con il Quinto Climate Forum la scuola ha voluto celebrare la Koinè culturale e di biodiversità del Mediterraneo attraverso l’integrazione tra saperi umanistici e scientifici per la tutela dei territori e il dialogo tra comunità e natura, promuovendo una fitta rete di cooperazione territoriale, dimostrando come la transizione ecologica si costruisca partendo dall’educazione civica e dal protagonismo giovanile.

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