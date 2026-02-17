Colline in festa per la sfilata di carnevale delle scuole
Presente per la prima volta all'evento anche l'asilo nido Chicchirillò, con la sezione Grandi, che ha portato un tocco di tenerezza in più alla manifestazione
Colline in festa questa mattina per tradizionale sfilata delle scuole del quartiere. Via di Salviano, chiusa al traffico per l’occasione dalla polizia locale, si è trasformata in un colorato percorso di allegria e partecipazione. Accompagnati dalle rispettive maestre, gli alunni hanno sfilato davanti ai tanti genitori e nonni presenti mostrando con entusiasmo le maschere tematiche realizzate per l’occasione. Presente per la prima volta all’evento anche l’asilo nido Chicchirillò, con la sezione Grandi, che ha portato un tocco di tenerezza in più alla manifestazione.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.