Colline in festa per la sfilata di carnevale delle scuole

Presente per la prima volta all'evento anche l'asilo nido Chicchirillò, con la sezione Grandi, che ha portato un tocco di tenerezza in più alla manifestazione

Colline in festa questa mattina per tradizionale sfilata delle scuole del quartiere. Via di Salviano, chiusa al traffico per l’occasione dalla polizia locale, si è trasformata in un colorato percorso di allegria e partecipazione. Accompagnati dalle rispettive maestre, gli alunni hanno sfilato davanti ai tanti genitori e nonni presenti mostrando con entusiasmo le maschere tematiche realizzate per l’occasione. Presente per la prima volta all’evento anche l’asilo nido Chicchirillò, con la sezione Grandi, che ha portato un tocco di tenerezza in più alla manifestazione.

