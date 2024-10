Come il sospiro del mare, al Goldoni una giornata di studi su Caproni organizzata dal Niccolini-Palli

La dirigente scolastica Teresa Cini: “Il nostro polo umanistico ha l’obiettivo di diffondere la cultura e avere a disposizione un teatro come il Goldoni per farlo è un ottimo segnale". Appuntamento giovedì 7 novembre. I momenti di studio verranno intervallati da momenti musicali a cura degli studenti del liceo musicale e di Marco Fornaciari che per l’occasione utilizzerà i violini appartenuti allo stesso Caproni

di Francesca Mazzanti

Giovedì 7 novembre al Teatro Goldoni, dalle ore 9.30, si terrà l’evento dedicato al poeta livornese Giorgio Caproni dal titolo “Come il sospiro del mare” organizzato dall’istituto superiore Niccolini Palli. Durante la giornata dedicata ad approfondire e celebrare il poeta sono stati invitati due professori dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, Corrado Bologna e Elisa Donzelli, e i due professori dell’università di Siena Alessandro Fo e Antonio Prete. I momenti di studio verranno intervallati da momenti musicali a cura degli studenti del liceo musicale Niccolini Palli e un intervento di Marco Fornaciari che per l’occasione utilizzerà i violini appartenuti allo stesso Caproni suonando un brano significativo nella vita del poeta. Esordisce il sindaco Luca Salvetti: “Il titolo dell’evento è bellissimo e per noi continua un percorso a cui teniamo particolarmente in cui si valorizzano tutti quelli che sono i grandi figli della città di Livorno: da Modigliani a Mascagni, da Piero Ciampi a Carlo Azeglio Ciampi per arrivare a Caproni. E’ una soddisfazione vedere che l’istituto Niccolini Palli abbia pensato e realizzato un iniziativa di questo genere”. “Il nostro polo umanistico – prosegue la dirigente scolastica Teresa Cini – ha l’obiettivo di diffondere la cultura e avere a disposizione il teatro Goldoni per farlo è un ottimo segnale in questa direzione. Siamo sicuri che i relatori riusciranno a delineare non solo il profilo umano ma anche la poetica di un personaggio non così conosciuto”. Entrando nel merito dell’evento Elisabetta Porta, referente istituzionale per la comunicazione dell’istituto e docente di materie umanistiche, spiega come “l’idea sia nata dal professore universitario Greco che in occasione dell’ultimo convegno fatto nel 2012 per il centenario della nascita di Caproni, mi ha chiesto di poter donare ad alcuni studenti appassionati di poesia il volume dedicato al poeta. Da qui è nata la volontà di organizzare questo evento che cade anche per l’anniversario dei 40 anni dall’attribuzione della Livornina d’oro a Giorgio Caproni”. I momenti musicali sono stati inseriti soprattutto per valorizzare il poco noto Caproni musicista. Carriera, è stato spiegato, che decise di abbandonare mentre stava affrontando l’esecuzione di un brano troppo ostico. La musica però ha inciso così tanto nella vita dell’artista che al momento della morte la famiglia ha donato al Comune di Livorno due violini posseduti da Caproni, adesso conservati e esposti al pubblico al teatro Goldoni. “Quest’anno ricorre anche il settantesimo anniversario dall’inizio della composizione del libro più famoso di Caproni I semi del piangere – ricorda Luca Pedroni, docente di materie letterarie dell’istituto e co-organizzatore del convegno – libro che ha introdotto nell’immaginario poetico italiano la città di Livorno, nonostante il poeta sia vissuto qui solo per i primi dieci anni della sua vita. Negli ultimi anni gli studi su Caproni stanno fiorendo, con questa giornata abbiamo pensato di riportarlo a casa”. L’evento è stato pensato per tutte le studentesse e studenti liceali della città ed è stato poi deciso di aprirlo a tutta la cittadinanza.

