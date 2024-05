Concerto finale delle Mazzini ai 4 Mori

Martedì 14 maggio alle ore 21.15 al Teatro “4 Mori” si terrà il concerto conclusivo dell’anno scolastico, che vedrà il coinvolgimento dell’Orchestra e del Coro dell’indirizzo musicale oltre ad una grande rappresentanza di alunni della scuola secondaria. Il concerto sarà un grande spettacolo alla scoperta delle meraviglie protette dall’Unesco, l’ente preposto a livello mondiale alla salvaguardia dei patrimoni dell’Umanità. Molti dei siti e delle manifestazioni culturali protette dall’Unesco (ricordiamo che l’Italia è lo stato con il maggior numero di siti protetti al mondo) verranno celebrati ed evocati da un percorso culturale che vedrà affiancata la musica, le arti figurative e molte altre discipline: le bellezze di città come Verona e Firenze, la meraviglia delle Dolomiti, la ricchezza culturale di regioni come la Sardegna, la Puglia o la Sicilia saranno protagoniste di un bellissimo viaggio, che si concluderà con un omaggio alla tradizione dell’opera italiana, eletta proprio lo scorso anno patrimonio immateriale dell’Umanità. Lo spettacolo sarà realizzato dagli alunni dell’indirizzo Musicale e di molte classi della scuola, che hanno collaborato al percorso culturale attraverso approfondimenti di varia natura, secondo un approccio interdisciplinare da anni caro alla didattica delle Mazzini. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza: il biglietto, dal costo di 6 euro, potrà essere acquistato direttamente in Teatro a partire dalle ore 20.45.

