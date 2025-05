Concluso il progetto Silo Granario dedicato alle scuole

L'iniziativa è stata inserita nel Progetto Porto Aperto promosso e gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Il 12 maggio si è concluso il progetto Scuole Silo Granario inserito nel Progetto Porto Aperto promosso e gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ADSP MTS). Le visite guidate sono state ideate e curate dall’Associazione Guide Labroniche in collaborazione anche con Porto Immobiliare srl, società pubblica partecipata da ADSP MTS e Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Sono intervenuti l’amministratore delegato della Porto Immobiliare Lorenzo Riposati, Alessandra Potenti per l’ADSP MTS e Elisabetta Scaturro per i servizi di promozione e sviluppo economico della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Il progetto è rivolto alle scuole cittadine dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado ed ha i seguenti obiettivi didattici: conoscere la storia del porto di Livorno e scoprire l’evoluzione delle modalità di conservazione e di trasporto delle merci all’interno del nostro porto dall’epoca romana fino ai giorni nostri con particolare attenzione alla Livorno Medicea attraverso un itinerario che parte dalla Fortezza Vecchia ed, attraversando l’area portuale circostante, arriva negli ambienti interni del Silo Granario. Si tratta di un vero e proprio viaggio multidisciplinare nello spazio e nel tempo tra italiano, storia, geografia, scienze, economia e logistica utilizzando la terminologia specifica del mondo portuale. Per le classi elementari l’attività didattica prevede anche il gioco dei mimi per aiutare i bambini a memorizzare le fasi del ciclo del grano. La partecipazione di scuole elementari, medie inferiori e superiori ha stimolato a ideare percorsi didattici adeguati all’età e ai piani di studio degli alunni, volti alla conoscenza non solo storica dei monumenti qui presenti ma anche geo-economica.

