Concorso di poesie, venerdì 26 maggio la premiazione dei vincitori

La cerimonia di premiazione del concorso organizzato dall’ISIS Niccolini Palli con la collaborazione dell’Associazione Pro Liceo Classico è programmata per venerdì 26 maggio, dalle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: 270 gli autori e 265 poesie depositate

Questa sesta edizione del concorso organizzato dall’ISIS Niccolini Palli con la collaborazione dell’Associazione Pro Liceo Classico di Livorno ha visto un notevole picco delle adesioni fra gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado di Livorno, Collesalvetti e Isola di Capraia: è il massimo mai raggiunto di poesie che avevano per tema “La natura: un bene prezioso”. Ben 270 gli autori, con 265 poesie depositate. Da notare che nella classe 1.i della Media Mazzini otto alunni hanno presentato poesie individuali e due di gruppo (da qui la differenza fra numero poesie e numero autori). Undici sono state le scuole partecipanti, con n° 31 classi, guidate da 21 insegnanti, che hanno svolto l’importante missione di diffondere il tema fra i propri alunni, di incitarli a compilare le loro poesie, a prenderle in consegna e trasmetterle alla Giuria.

Possiamo anticipare che le scuole partecipanti sono state: per l’I.C. Benci Borsi, la SM Borsi, con le classi 2.A . 3.B, 1.C, 2.C e 2.D (insegnanti prof.sse Eleonora Bernardini, Cristina Tamberi e Silvia Tegner); per l’I.C. Minerva Benedettini di Stagno, la S.M. Marchesi, con le classi 1.B, 3.B, 1.C e 3.C (Insegnanti Prof.ri Paolo Inglese e Eugenio Vaccaro); per l’I.C. Micali: la S.M. Nolli di Capraia, con mle classi 1.A e 2.A (insegnante prof.ssa Rachele Paperini; la SM Marradi: con le classi 1.A , 2.A, 3.C, 3.A, 3.F, 3.M (insegnanti prof.ri Giorgia Bacci, Grazia Ghezzani, Roberto Guidobaldi e Francesco Naldi): la SM Degli Archi (Tesei): con le classi 1.I, 2.G, 2.C e 2.B (insegnanti prof.ri Simona Bardi, Rosella Federigi, Sabina Meini e Francesco Naldi) ; per l’IC. Carducci, la SM E. Costa, con le classi 2.H e 1.H (insegnanti Prof.sse Maria Altiero e Sara Pellegrini), e la SM Carducci, con la classe 2.H (insegnante prof.ssa Chiara Sosio); Per l’Istituto Santo Spirito, la SM, con le classi 2.A e 3.A (insegnante Prof. Dario Dini); per l’IC. Mazzini: la SM Ex Gamerra, con le classi 1.F e 3.H (insegnanti prof.sse Michela Diana e Sabina Ferrari); e la SM Mazzini-Mazzini, con le classi 2.E e 1.I (insegnante prof.ssa Anna Lisa Volpe); e per l’IC De Amicis, la SM Pazzini, con la classe 2.G (insegnante Prof. Valerio Panza).

Possiamo inoltre anticipare che dei dieci vincitori primi classificati e altresì di un undicesimo, che ha ricevuto la menzione speciale, ben 5 sono alunni della prima classe, 2 della seconda e 4 della terza, a significare che la propensione alla espressione poetica non fa pernio sull’età, ma sulla personale natura e inclinazione. Si è anzi citato il tema, che verteva sulla natura. Ebbene, la giuria ha rilevato che la maggioranza delle opere presentate era rivolta alla natura, ma con una venatura di preoccupazione o di tristezza, nella previsione che questa sia malata, stia quasi per soccombere agli eventi catastrofici di cui si parla ormai da molti anni, a parte la ventata di accentuata informazione scaturita dalla discesa in campo mondiale di Greta Thunberg. Ciò significa che una buona parte, se non tutta, della nostra popolazione scolastica che frequenta le scuole secondarie di primo grado è adeguatamente informata e consapevole della drammaticità della situazione climatica e ne è preoccupata: da questo grado di consapevolezza speriamo che tutta la popolazione, e non solo quella cittadina e quella nazionale, si adoperi di più, ma molto di più, per porre un rallentamento, se non un freno assoluto, al degrado climatico ed ecologico che stiamo vivendo. Per questo concorso, che è da considerare un sondaggio, piccolo ma buono a anche autorevole di come la pensa la nostra gioventù adolescente su uno dei due più grandi problemi dell’umanità (l’altro è crediamo quello della pace), abbiamo profuso le energie della Dirigenza e dei Docenti dell’ISIS Niccolini Palli, della Presidenza dell’Associazione Pro Liceo Classico e della Commissione mista organizzativa e di scrutinio, la quale è stata composta da: Prof.ssa Paola Luperi (Associazione), coordinatrice, Prof.sse Cristiana Chiti e Elisabetta Porta (Docenti al Classico), M. Chiara Bartalucci e Giorgio Lucarelli (Studenti Unipi e membri del C.D. dell’Associazione), Prof.ssa Rachele Rossi (membro del C.D. dell’Associazione); con i collaboratori organizzativi: Irene Chioni (studentessa Unipi) e Laura Marchisio (Dottoranda Unipi), entrambe membri dell’Associazione. Gli undici primi classificati riceveranno l’attestazione ufficiale di vittoria ed un premio in buono acquisto libri, i docenti coordinatori un’attestazione di ringraziamento per la meritoria opera svolta, tutti gli studenti partecipanti non vincitori un’attestazione nominativa di partecipazione. La cerimonia di premiazione, alla quale sono stati invitati tutti i docenti coordinatori dei propri alunni, una parte degli alunni (non è possibile ipotizzare una sala tanto grande da ospitarli tutti), con una parte anche di genitori, i docenti del Niccolini Palli, i membri del C.D. dell’Associazione, le autorità scolastiche e civili interessate all’istruzione, è programmata per venerdì 26 maggio, dalle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

