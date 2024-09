Convegno formativo”DSA: da Disturbo ad Opportunità. Parliamone con gli esperti” organizzato dall’I.C. Micheli Bolognesi

L’idea di proporre agli insegnanti uno spazio di riflessione sui DSA nasce dalla consapevolezza che nelle classi il numero di alunni con disturbi del neurosviluppo aumenta di anno in anno

Il giorno 26 settembre 2024 presso l’ Auditorium Pamela Ognissanti di Livorno si è tenuto il Convegno formativo dal titolo: ‘DSA: da disturbo ad opportunità. Parliamone con gli esperti’, un’importante occasione di aggiornamento per insegnanti ed educatori a confronto con scienziati, ricercatori ed esperti di Disturbi Specifici di Apprendimento nei contesti scolastici, educativi e clinici. Il dibattito è stato infatti un momento di riflessione su come i disturbi specifici possano essere superati con programmazioni didattiche adeguate, approcci di insegnamento più coerenti con i modelli di apprendimento e una maggior attenzione alla prevenzione attraverso l’attivazione di percorsi di identificazione precoce come lo screening . Il convegno, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi, è stato curato dall’Insegnante e ricercatrice Lucia Cascinelli, referente DSA di Istituto che da anni si occupa di prevenzione diagnostica, monitoraggio e potenziamento attraverso l’utilizzo di tecnologie altamente configurabili e accessibili per rispondere al meglio ai bisogni di tutti gli alunni.

L’idea di proporre agli insegnanti uno spazio di riflessione sui DSA nasce dalla consapevolezza che nelle classi il numero di alunni con disturbi del neurosviluppo aumenta di anno in anno (dati allarmanti, confermati anche dal confronto con le casistiche nazionali ): proprio per questo nella scuola il diritto allo studio degli alunni con DSA viene garantito mediante la realizzazione di molteplici iniziative di sensibilizzazione e attraverso l’attivazione di percorsi apprendimento personalizzati in ambito scolastico, perché ogni bambino è un mondo a sé, con le sue unicità e il suo potenziale inesauribile da liberare per trasformare la difficoltà in opportunità e garantire il benessere a scuola .

L’evento formativo ha visto la partecipazione di una vasta platea di docenti di ogni ordine e grado di scuola, provenienti da tutto il territorio provinciale.

Sono intervenuti all’iniziativa la dott.ssa Silvia Bartoli del Comune di Livorno, la Dott.ssa Tiziana Rapisarda dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, i referenti dell’ UFSMIA U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Dott. Nicola Artico, Dott.ssa Silvia Cavallini e Dott.ssa Silvia Lombardo, i relatori Dott.ssa Vittoria Hayun, Presidente Associazione Pillole di parole di Firenze, il Dott. Lauro Mengheri, responsabile Studio Verbavoglio e membro del direttivo nazionale AIRIPA, e il Dott. Tullio Maccarrone Referente della Cooperativa Anastasis che da anni collabora con la nostra scuola attraverso la diffusione di Software, percorsi di formazione e servizi per gli studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali. Ha moderato il convegno la Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi , prof.ssa Cecilia Semplici.

Condividi:

Riproduzione riservata ©