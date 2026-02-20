Cose da Grandi, una settimana di didattica tra pari al Buontalenti

Ha preso avvio all’istituto Buontalenti dell’IIS Buontalenti Cappellini Orlando il progetto “Cose da Grandi”, un’iniziativa educativa particolarmente significativa, interamente dedicata alla didattica tra pari e alla valorizzazione delle competenze degli studenti ideata dal prof. Claudio Ciavattini. Nel corso della settimana, gli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) assumono il ruolo di tutor e conducono laboratori tecnici rivolti alle classi prime. Le attività, di carattere pratico e orientativo, sono progettate per rafforzare le competenze di base, stimolare la motivazione allo studio e favorire un clima di collaborazione tra studenti di età diverse. Il progetto si configura come un’esperienza formativa duplice: da un lato, i ragazzi più grandi hanno l’opportunità di sviluppare senso di responsabilità, capacità comunicative e competenze professionali; dall’altro, gli studenti più giovani possono apprendere in modo concreto e coinvolgente, guidati da compagni che hanno già maturato esperienza nel percorso tecnico. A conclusione della settimana, i lavori realizzati durante i laboratori saranno presentati in una giornata conclusiva aperta alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere l’offerta formativa della scuola, in programma lunedì 23 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso il plesso Buontalenti – Via Zola 6b. Un’occasione di incontro, condivisione e orientamento che valorizza il ruolo attivo degli studenti e promuove un modello educativo basato sulla collaborazione e sulla partecipazione.

