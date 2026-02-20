Cerca nel quotidiano:

Cose da Grandi, una settimana di didattica tra pari al Buontalenti

Venerdì 20 Febbraio 2026 — 19:20

Foto provviste di liberatoria autorizzate alla pubblicazione dalla scuola, che ringraziamo per la disponibilità

Nel corso della settimana, gli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) hanno assunto il ruolo di tutor conducendo laboratori di carattere pratico e orientativo rivolti alle classi prime

Ha preso avvio all’istituto Buontalenti dell’IIS Buontalenti Cappellini Orlando il progetto “Cose da Grandi”, un’iniziativa educativa particolarmente significativa, interamente dedicata alla didattica tra pari e alla valorizzazione delle competenze degli studenti ideata dal prof. Claudio Ciavattini. Nel corso della settimana, gli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) assumono il ruolo di tutor e conducono laboratori tecnici rivolti alle classi prime. Le attività, di carattere pratico e orientativo, sono progettate per rafforzare le competenze di base, stimolare la motivazione allo studio e favorire un clima di collaborazione tra studenti di età diverse. Il progetto si configura come un’esperienza formativa duplice: da un lato, i ragazzi più grandi hanno l’opportunità di sviluppare senso di responsabilità, capacità comunicative e competenze professionali; dall’altro, gli studenti più giovani possono apprendere in modo concreto e coinvolgente, guidati da compagni che hanno già maturato esperienza nel percorso tecnico. A conclusione della settimana, i lavori realizzati durante i laboratori saranno presentati in una giornata conclusiva aperta alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere l’offerta formativa della scuola, in programma lunedì 23 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso il plesso Buontalenti – Via Zola 6b. Un’occasione di incontro, condivisione e orientamento che valorizza il ruolo attivo degli studenti e promuove un modello educativo basato sulla collaborazione e sulla partecipazione.

