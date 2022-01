Covid, 242 positivi al giorno in età scolastica nell’ultima settimana

Dal 18 al 24 gennaio sono in totale 1.696 i casi positivi di ragazzi in età scolastica suddivisi per nido 227, materna 256, elementare 571, media 237, superiore 405

Sono di media 242 i ragazzi in età scolastica che ogni giorno diventano positivi al Covid secondo i numeri forniti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest relativi all’ultima settimana appena trascorsa (dal 18 al 24 gennaio) per quanto riguarda la “Zona Livornese” che comprende Livorno città, l’isola di Capraia e Collesalvetti.

I casi positivi degli ultimi 7 giorni di persone in età scolastica (in base alla classe d’età) sono in totale quindi 1.696 suddivisi per nido 227, materna 256, elementare 571, media 237, superiore 405.