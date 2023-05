Cremoni, successo per la 1ª edizione della Festa di Primavera

Per guardare tutte le foto cliccate sulla prima e scorrete verso destra

La Festa si è aperta con l'esibizione canora Prendi un fiorellino dei bambini delle tre sezioni (dopo c'è stata quella, così e così, dei genitori), poi l'esposizione dei lavoretti dei bambini, bellissimi, la merenda, i giochi e il foglio dei ricordi "lasciati guardare dal bambino che sei stato"

Non sarebbe stata la stessa cosa senza un po’ di sole che alla fine è uscito. E così alle 16, secondo più secondo meno, i cancelli del Cremoni in via Lorenzini si sono aperti e la 1ª edizione della Festa di Primavera è potuta iniziare. Quella che si è svolta il 12 maggio è stata la festa della scuola di infanzia ma anche di un quartiere intero dato che era aperta a tutti. “E’ un momento importante per tutti noi – ha esordito la maestra Mari presentando la giornata ai genitori – i bambini si sono divertiti molto ma si sono anche impegnati molto. Tutto quello che vedrete lo hanno realizzato con le loro manine. Ringrazio a nome di tutto il corpo docente il personale Ata per la collaborazione e tre genitori che si sono adoperati per sistemare il piazzale”. La Festa si è aperta con l’esibizione dei bambini delle tre sezioni (3-5 anni, aula rossa gialla e blu) che schierati davanti ai genitori hanno intonato Prendi un fiorellino supportati da maestra Annalisa. Poi è stata la volta dei genitori che hanno cantato la stessa canzone supportati dalla Lim stile karaoke (decisamente migliore l’esibizione dei bambini, diciamolo babbi e mamme). Dopodiché, il via alla Festa vera e propria con l’esposizione dei “lavoretti” realizzati dagli alunni: bellissimi. Dai gufi-cd alla casetta delle api; e ancora margheritone, cornici, quadretti, piantine e via elencando. Il tutto allestito con un angolo merenda composto da pane e pomodoro, pane e marmellata e tre cartelloni, uno per ogni sezione, con stampate le fotografie dei piccoli alunni impegnati nel realizzare tutto quanto. Al termine della merenda spazio alla staffetta del disegno, un gioco che ha visto partecipare maestre, bambini e genitori. Infine è stata data la possibilità agli adulti di dare libero sfogo alla fantasia sul maxi foglio attaccato al muro intitolato “lasciati guidare dal bambino che sei stato” che manco a dirlo è diventato il foglio per la fantasia dei bambini. Arrivederci alla prossima edizione con in vista un progetto continuità nido-infanzia, in essere, chiamato il “Il viaggio di Madì” tra l’asilo nido Chicchirillò e la scuola di infanzia Cremoni.

