Crociera di fine corso per gli studenti del Cappellini

Si è conclusa la crociera di fine corso per gli studenti del quinto anno dell’ITTL “Cappellini” a bordo della nave MSC Grandiosa. Un’esperienza che sicuramente rimarrà indelebile per i ragazzi che hanno potuto, grazie alla disponibilità dell’equipaggio ed in particolare del comandante Pietro Esposito, toccare con mano la loro futura professione, visitando il ponte di comando e la sala macchine. Un ringraziamento speciale all’area organizzativa MSC Grandiosa ed a Gozde Yiven, event manager dell’equipaggio, che ha curato nei dettagli la permanenza a bordo degli studenti. Aver toccato i porti di Palermo e visitato il mercato di Ballarò, passeggiato lungo le strade de La Valletta, ammirato i monumenti di Barcellona, osservato il vecchio porto di Marsiglia e di Genova, ed aver posato uno sguardo all’orizzonte immaginando il loro futuro in mezzo al mare, gli aspiranti ufficiali di macchine e di coperta sono tornati nelle loro aule di piazza Giovine Italia con in tasca un’esperienza che certamente rimarrà impressa nei loro cuori.

