Da oggi orario ridotto per nidi e scuole dell’infanzia comunali

Uscita anticipata, in via precauzionale, tra le 12 e le 13.30 dal 24 al 30 giugno per tutelare alunni e personale durante le ore più calde. La misura non riguarda nidi in concessione o scuole statali

In via precauzionale, alla luce dei bollettini meteorologici regionali che segnalano temperature molto elevate il Comune ha deciso da che da mercoledì 24 giugno e fino al termine dell’anno educativo e scolastico del 30 giugno, i servizi educativi e scolastici comunali 0-6 anni effettueranno un orario ridotto, con uscita anticipata nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 13.30. La misura riguarda tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali. Si specifica che non si tratta di un’ordinanza, ma di una disposizione gestionale che non riguarda nidi in concessione o scuole statali, ma appunto solamente asili e scuole dell’infanzia comunali. Il provvedimento rientra negli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di garantire il benessere dei bambini, delle bambine e del personale. La decisione è stata assunta al fine di garantire il benessere dei bambini e delle bambine frequentanti e del personale dei servizi. Contestualmente, viene sospeso anche il servizio di prolungamento orario laddove attivato, per evitare che i più piccoli restino nelle strutture nelle ore più calde della giornata. Il Settore Istruzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e resta a disposizione per chiarimenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©