Dal prossimo anno scolastico porta smartphone al Niccolini-Palli

La dirigente scolastica del Niccolini-Palli, Teresa Cini

La dirigente Teresa Cini spiega l'iniziativa: "Donati dal Lions service, gli "organizzatori" verranno attaccati sulla parete di ogni aula dei due istituti nel corso dell'estate. Cerchiamo così di dare un'interpretazione significativa alla normativa di riferimento che ne vieta l'utilizzo per l'intera permanenza nei locali scolastici. A scuola senza il cellulare si può e si deve stare perché rischia di essere uno strumento di isolamento e distrazione"

Dal prossimo anno scolastico all’ISS Niccolini-Palli gli studenti avranno dei porta-smartphone. A spiegare l’iniziativa la dirigente scolastica, che ringraziamo per la disponibilità, Teresa Cini: “A scuola senza il cellulare si può e si deve stare. Per l’intera permanenza nei locali scolastici é vietato l’utilizzo del cellulare nel rispetto della normativa di riferimento e nel tentativo di dare alla stessa un’interpretazione significativa. La scuola é il luogo della conoscenza, della formazione, della relazione: se non per motivi strettamente didattici il cellulare non serve. Viceversa rischia di essere uno strumento di isolamento e distrazione che non giova a migliorare il livello di attenzione nel contesto scuola. Gli “organizzatori” che il Lions service donerà entro settembre all’istituto potranno semplicemente aiutare a collocare in modo coerente i cellulari dando loro un posto a latere rispetto al percorso formativo che gli/le alunni/e sono chiamati a operare come protagonisti attivi”. Gli organizzatori saranno attaccati sulla parete di ogni aula dei due istituti (via Rossi e via Maggi), a destra della cattedra, nel corso dell’estate.

Condividi:

Riproduzione riservata ©