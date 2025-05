Dal resto di me in Goldonetta

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.00 in Goldonetta, nell’ambito della rassegna “Studenti alla ribalta” è in programma lo spettacolo “Dal resto di me”, nato da un laboratorio teatrale condotto da Chiara Migliorini con il tutoraggio della prof.ssa Marina Visciano che ha coinvolto studenti di cinque classi dell’Istituto (Buontalenti, Cappellini e Orlando) in un percorso di riflessione sul rapporto tra carcere e società, a partire dall’esperienza concreta della Casa di Reclusione dell’isola di Gorgona, dove è stata presentata in anteprima il 21 maggio. Attraverso scrittura, espressività corporea e coralità scenica, ragazze e ragazzi hanno dato forma drammaturgica ai concetti di Dentro e Fuori, esplorando sogni, conflitti e possibilità che accomunano chi vive in situazioni marginali e chi si affaccia al mondo da studente.

