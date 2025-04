Dal “Voi” al “Noi”: a Livorno il primo grande convegno sulla scuola del benessere

Il convegno è organizzato grazie all’impegno congiunto della dirigente Elena Rossi, del dirigente Marco Gorini, della dirigente Elisabetta Libralato e della dirigente Maria Elena Frongillo e dell’attenta collaborazione della docente Maria Pia Matronola, il Centro Italiano Gestalt e la Koinè Academy, con il patrocinio dei Comuni di Livorno, Rosignano Solvay, Collesalvetti e Campiglia Marittima

Il prossimo 10 maggio, Livorno ospiterà un evento di grande rilievo per il mondo della scuola: il 1° Convegno per la Comunità Scolastica della Provincia, interamente dedicato al benessere scolastico, all’innovazione educativa e ai nuovi ambienti di apprendimento. La giornata si aprirà nella prestigiosa sede del Circolo Ufficiali della Marina “Francesco Mimbelli” – Livorno e proseguirà nel pomeriggio presso l’Istituto Comprensivo Minerva Benedettini di Stagno, guidato dal dirigente scolastico professor Marco Gorini.

Protagoniste saranno le scuole della provincia di Livorno che hanno adottato i modelli DADA e Dada-Logica, con l’IC Minerva Benedettini che si conferma come prima scuola in Toscana ad aver attivato il modello Dada- Logica, diventando così un polo di riferimento per l’innovazione educativa a livello regionale e nazionale.

La mattinata sarà animata da interventi di esperti di primo piano: la dirigente Lidia Cangemi e il dottor Paolo Greco illustreranno la nascita e l’evoluzione dei modelli DADA e Dada-Logica, con particolare attenzione all’importanza dell’ambiente di apprendimento nella promozione del benessere. Seguiranno gli interventi della dirigente dell’Ambito Territoriale provinciale di Livorno (ex Provveditorato) Cristina Grieco, sul tema dell’innovazione nella scuola livornese, e del professor Vincenzo Cascino dell’Università di Genova, che proporrà una riflessione sui nativi digitali e sulla “comunicazione megalogica” sviluppata dal modello Dada-Logica.

Sarà significativa anche la partecipazione della professoressa Donatella Fantozzi dell’Università di Pisa, che parlerà di scuola inclusiva e accessibile. La dirigente Elena Rossi porterà al centro dell’attenzione l’esperienza innovativa delle scuole livornesi che puntano sulla collaborazione, sulla costruzione del “Noi” e sul benessere diffuso.

Nel pomeriggio, i lavori si sposteranno all’IC Minerva Benedettini, dove si terranno numerosi workshop pratici tenuti da figure di spicco nel panorama educativo italiano. Tra questi, il DS Piero Gallo (sul metodo Zettelkasten per collegare le idee), il prof. Elvio Calderoni (sull’uso del cinema e degli audiovisivi come strumenti didattici) e la DS Elena Pierucci (sugli ambienti laboratoriali innovativi). Ci sarà anche la professoressa Roberta Camarda che tratterà del “Debate e il teatro”, il dottor Paolo Greco che approfondirà l’aspetto delle fasi dell’apprendimento, l’importanza del “sentire” nella scuola del contatto e il professore Andreea Vecchia che svilupperà l’argomento legato alla creatività e il pensiero divergente.

Non mancheranno esperienze formative coinvolgenti come il laboratorio della professoressa Claudia Saccone dedicato al benessere emotivo attraverso mindfulness e coaching, e quello del dottor Marco De Santis con la dirigente Lidia Cangemi dedicato al Serious Play e alla costruzione di team educativi attraverso il progetto “Io mi collego®”. I laboratori esperienziali tenuto dalla docente Maria Pia Matronola e dalla docente Novella Stucchi.

L’evento richiamerà non solo le scuole della provincia, ma anche numerosi docenti e dirigenti in visiting da tutta Italia, interessati a conoscere da vicino l’innovazione educativa promossa a Livorno.

Grazie all’impegno di tutto il team organizzativo, la provincia di Livorno si prepara a diventare modello di riferimento per una scuola che mette davvero al centro l’alunno, il benessere, l’innovazione e la didattica laboratoriale

