Dal Voi al Noi, seconda edizione del convegno sulla didattica esperienziale

Sabato 9 maggio all’insegna dell’educazione innovativa con la seconda edizione del convegno organizzato dall’istituto comprensivo Mazzini tra laboratori, esperti da tutta Italia e focus su modelli DADA, intelligenza artificiale e internazionalizzazione

Sabato 9 maggio 2026 Livorno ospiterà la seconda edizione del convegno nazionale “Dal Voi…al Noi – Didattica esperienziale oltre i confini”, un appuntamento dedicato al mondo della scuola, dell’innovazione educativa e delle nuove strategie didattiche. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo G. Mazzini, guidato dalla dirigente scolastica Elena Rossi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Minerva Benedettini. Un ruolo importante nell’organizzazione delle attività pomeridiane è stato svolto dalla docente Maria Pia Matronola, collaboratrice della dirigente Cecilia Cariello. La giornata si articolerà in due momenti: la sessione antimeridiana, dalle 9 alle 14, nella sala conferenze di Palazzo Pancaldi, e quella pomeridiana, dalle 15.30 alle 18, presso l’Istituto Comprensivo Minerva Benedettini, dove si svolgeranno workshop laboratoriali rivolti a docenti e dirigenti scolastici interessati a sperimentare metodologie innovative.

L’obiettivo del convegno è creare una rete di confronto e collaborazione tra scuole toscane e nazionali, favorendo lo scambio di buone pratiche e nuove prospettive educative. Saranno presenti dirigenti scolastici, formatori ed esperti provenienti da tutta Italia, chiamati a riflettere sulle strategie didattiche e relazionali più efficaci per la scuola contemporanea. Al centro dell’incontro ci sarà il tema della didattica esperienziale, in un percorso che abbraccia tutti gli ordini scolastici, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, attraverso laboratori e attività pratiche pensate come valore aggiunto per l’offerta formativa degli istituti. Tra gli ospiti e relatori figurano Corsini, la professoressa Donatella Fantozzi, il professor Andrea Forzoni, l’ingegnere Samuele Borri, la dirigente Lidia Cangemi e il dottor Paolo Greco. Ampio spazio sarà dedicato ai modelli DADA e DADA-Logica – Didattiche in Ambienti di Apprendimento – che pongono al centro lo studente, il benessere scolastico e la cura delle relazioni, del territorio e dell’ambiente. Numerosi istituti presenti hanno già adottato questi modelli e parteciperanno al convegno per approfondire e condividere le proprie esperienze. Nel corso della giornata si parlerà inoltre di valutazione, intelligenza artificiale e internazionalizzazione, temi sempre più centrali nel dibattito educativo contemporaneo.

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