Dalla Regione 700mila euro per l’assistenza scolastica agli studenti diversamente abili

La presidente Scarpellini: "Ringrazio il presidente Giani e la Regione Toscanaper la sensibilità dimostrata su un tema così delicato"

Il Consiglio Regionale, riunito il 28 aprile a Firenze, ha approvato la variazione al bilancio 2025 che, tra le altre cose, include l’assegnazione alle Province di un contributo straordinario di 1.400.000 euro per superare il problema dell’insufficienza di ore per l’assistenza educativa ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori. Grazie all’accordo di solidarietà tra le province toscane, le risorse saranno ripartite in parti uguali tra le Province di Livorno e Pisa per garantire la continuità del servizio. “Ringrazio il presidente Giani e la Regione Toscana – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – per la sensibilità dimostrata su un tema così delicato. Dopo gli incontri che come Provincia avevamo avuto con gli educatori e i sindacati, avevo manifestato al presidente tutta la preoccupazione sia per la copertura del reale fabbisogno orario del servizio, sia per le possibili ripercussioni sull’occupazione degli educatori, ricevendo l’immediato interesse di Giani per la questione. Ringrazio inoltre l’Unione delle Province Toscane per averci supportato nel sostenere la necessità di servizio essenziale per gli studenti e le studentesse, le loro famiglie, e l’importanza del lavoro svolto dagli operatori”.

Il finanziamento ha carattere straordinario e si aggiunge alle altre risorse già impiegate. Ricordiamo, infatti, che la Regione Toscana contribuisce annualmente all’assistenza educativa con oltre 250.000 euro, mentre il finanziamento statale ammonta a circa 800.000 euro, del tutto insufficienti a coprire le richieste dei ragazzi con certificazione. Inoltre, la Provincia finanzia ogni anno il servizio di trasporto scolastico per studenti diversamente abili, con risorse del proprio bilancio per oltre 250 mila euro. “Le risorse aggiuntive della Regione – aggiunge Scarpellini – consentiranno alla Provincia di coprire le carenze che si sono verificate in questo anno scolastico, tenuto conto che avevamo avuto un aumento di 100 ragazzi che necessitavano assistenza, inoltre potremo favorire una migliore programmazione scolastica del servizio per l’a.s. 2025/26. L’erogazione effettiva del contributo straordinario avverrà una volta concluso il necessario iter amministrativo, nel frattempo la Provincia ha provveduto a trasmettere alle scuole in maggiormente in difficoltà, alcune risorse che sono rientrate a seguito del rendiconto sul servizio da parte di alcuni istituti scolastici”. In particolare, sono stati redistribuiti circa 15mila euro agli istituti Enriques e Buontalenti-Cappellini-Orlando, nonché a due scuole di Pisa frequentate da studenti residenti nel nostro territorio provinciale per i quali è la Provincia di residenza a farsi carico.

