Davide riceve il premio come miglior allievo del Nautico Cappellini

Il 10 novembre nei locali del Palazzo dei Cavalieri a Pisa si è svolta la premiazione per il conferimento di una Borsa di Studio al migliore allievo dell’Istituto Nautico Cappellini, figlio di gente di mare, per l’anno scolastico 2022-23. La dirigenza, i docenti e gli studenti dell’Istituto Cappellini si congratulano con lo studente Davide Pennacchia per il brillante risultato che corona il suo impegno negli studi.

