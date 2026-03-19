Di nuovo insieme a 30 anni dal diploma

La 5ª A Commercio Estero dell’Istituto Tecnico Commerciale Amerigo Vespucci si è ritrovata a distanza di trenta anni dalla maturità. Una serata con tante risate, emozioni e ricordi, riscoprendo un legame oltre il tempo. I nomi dei presenti: Bartolozzi Francesca, Benvenuti Daniele, Betti Annnalisa, Cacciari Elisa, Camici Simone, Degaetano Riccardo, Giorgetti Francesca, Grossi Valeria, Mariani Elena, Mirabelli Federico, Pelagatti Debora, Pelle Sheila, Volpe Chiara.

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