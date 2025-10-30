Diramata in via precauzionale l’uscita anticipata dalle scuole

Un alunno della primaria Collodi all'uscita anticipata da scuola

Comunicazione della Protezione Civile alle scuole in vista di un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio

I temporali più forti del previsto, si legge in una nota stampa del Comune di poco fa, hanno causato com’è noto problemi alla circolazione stradale in molte zone della città. In vista di un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, la Protezione Civile comunale ha invitato le scuole a comunicare alle famiglie in via precauzionale di anticipare, per chi può, il ritiro dei bambini/e ragazzi/e che abitualmente hanno il rientro pomeridiano.

