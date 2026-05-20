Disarmati, al Teatro Goldoni il nuovo spettacolo del Liceo Cecioni

Mercoledì 3 giugno alle 21 l’evento finale del progetto “Cantiere aperto” nell’ambito del “Piano scuola estate”. Sul palco due atti ispirati all’Iliade e a Romeo e Giulietta, tra teatro, scenografie e video realizzati dagli studenti: nell’articolo tutti i nomi dei ragazzi coinvolti nello spettacolo e nei laboratori creativi

Si terrà mercoledì 3 giugno, alle ore 21, al Teatro Goldoni, l’evento finale del progetto “Cantiere aperto”, promosso dal Liceo Cecioni nell’ambito del “Piano scuola estate”. “Disarmati”, titolo dello spettacolo inserito nella rassegna “Laboratori in scena”, è il frutto di quattro distinti laboratori tematici svolti tra febbraio e giugno e di una riflessione sulla tendenza, sempre più diffusa nella nostra società, a costruirsi un nemico per dare un senso alla propria esistenza. Basato su una libera rivisitazione dell’Iliade e di Romeo e Giulietta, il lavoro è strutturato in due atti e prende spunto dall’idea che certi impulsi arrivino da molto lontano e che non ci sia nulla di nuovo nelle nostre faide, da quelle di pianerottolo fino a quelle planetarie. Racconta Giulia De Padova, alunna della 4ASU che partecipa alle attività di “Cantiere aperto” fin dal suo primo anno di liceo: “Il mondo della recitazione mi ha sempre affascinata e sapevo che l’opportunità di interagire con studenti di ogni sezione e indirizzo avrebbe arricchito la mia crescita. Ricordo con grande emozione la prima volta che sono salita sul palco del Goldoni, spaventata dalla sua grandezza; oggi, invece, mi rivedo più sicura in un luogo che mi è diventato familiare. La nostra scuola offre numerose possibilità di espressione e il teatro è sicuramente una delle più significative per sviluppare l’autostima, la sicurezza espositiva e la cooperazione”.

Il primo atto vedrà in scena le alunne e gli alunni: Agnese Andrei, Andrea Bascietto, Giorgia Bettinetti, Oleksandra Borysova, Giacomo Crosara, Giulia D’Amico, Jacqueline Del Ticco, Caterina Di Chio, Vittorio Dompé, Claudia Falotico, Dario Flore, Veronica Flore, Pablo Foschini, Viola Giorgi, Martina La Monaca, Gioia Lucchesi, Elena Lucioli, Beatrice Persico, Anna Pierini, Matilde Quercioli, Vittoria Rodriguez, Pietro Romboli, Linda Rosito, Ayaka Shirasu, Mia Shivitz, Ankit Tamberi e Tommaso Valori. La regia è a cura di Paolo Cosci e Tiziana Mazza. Il secondo atto vedrà in scena le alunne e gli alunni Abinad Adami, Aurora Barizzonte, Gaia Benassi, Camilla Cantini, Aurora Carmignati, Sara Chagra, Miki Ciaponi, Keren Cordova, Giulia De Padova, Filippo Falleni, Giulia Falleni, Angela Fappiano, Marco Franchi, Alice Gambogi, Giulia Grigorescu, Maria Lucrezia Lonzi Moschini, Pietro Lunadei, Martina Manfredini, Achille Magnani, Giulia Montalto, Greta Nannetti, Alice Pepi, Leonardo Pennisi, Alessia Piscopo, Giada Pistoini, Luca Puccini, Asia Raddi, Edoardo Re, Sara Rotini, Giorgio Sibaldi, Arianna Sidoti, Gaia Susini, Edoardo Tavanti e Matteo Testa. La regia è a cura di Danila Moriconi e Alessio Traversi. La drammaturgia è di Alessio Traversi, con il contributo delle partecipanti e dei partecipanti.

Oggetti di scena ed elementi scenografici sono stati realizzati da: Rabha Aba, Shamin Alter, Nicole Baduena, Martina Balestri, Carolina Balluchi, Noemi Brambilla, Arianna Brondi, Giorgia Casalini, Arianna Domenici, Aurora Donati, Anna Falleni, Giulia Fappiano, Carlotta Favilla, Asya Ferri, Margherita Ferrini, Sara Filiberto, Alice Filippi, Alessia Garzelli, Kadesha Korra, Diana Laviosa, Gabriele Agostino Licci, Maria Mannucci, Rebecca Mariotti, Elisa Marzocchi, Matilde Paoli, Luigi Pierini Monteverdi, Luca Politi, Camilla Rossi, Greta Salemmi, Emma Santucci, Mauro Santucci, Sofia Saporito, Veronika Skorobohata, Clarissa Ulivieri, Giulia Vento ed Elisa Villantieri. La progettazione scenografica e le attività laboratoriali sono state curate da Raffaello Gaimari e Antonino Libro.

I video sono stati ideati e realizzati da: Celeste Andrea Acciaro, Filippo Antonelli, Chiara Pia Boccia, Lorenzo Buzzicotti, Agnese Cacciapuoti, Damiano Caffo, Denise Colangelo, Fausto Remigio Delogu, Sofia Demi, Jamila Dia, Alessia Disgraziati, Giulia Faccin, Gaia Giannetti, Martina Thi Giugni, Clara Granata, Giulio Ingannamorte, David Iorandi, Mykhailo Kolesnikov, Nicol Marchetti, Martina Mingo, Manuel Massimo Misrahi, Nejd Nahli, Chiara Sardelli, Mattia Sviato e Alessandro Vasta. La progettazione e la produzione video sono state curate da Luca Falorni e Michael Rotondi.

I biglietti sono disponibili al costo di 8 euro presso la biglietteria del Teatro Goldoni (martedì e giovedì dalle 10 alle 13; mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30), oppure acquistabili online sui siti del Teatro Goldoni e di TicketOne.

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