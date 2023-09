(1) Allegati (1) IL DETTAGLIO

Dona la spesa per la scuola, i risultati della raccolta nei supermercati Unicoop

Un momento della colletta per la scuola di sabato 9 settembre coi soci del comitato soci Coop di Livorno. Nel file excel allegato i dettagli per singolo punto vendita (una risma di carta conta 1 e non 500 fogli, così come un pacco di penne viene conteggiato come un articolo e non dieci)

Più di 66.000 confezioni di articoli scolastici raccolti e distribuiti a circa 10.000 scolari

Sono state 66.494 le confezioni di articoli scolastici raccolte sabato 9 settembre in 25 supermercati Coop – Unicoop Tirreno della Toscana e del Lazio, in occasione dell’annuale raccolta di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione le associazioni di volontariato locali. Per l’intera giornata soci e clienti hanno acquistato pacchi di penne e matite, quaderni, diari, risme di carta, lasciandoli nelle postazioni dedicate all’interno dei negozi. L’attività è stata particolarmente apprezzata quest’anno, in un momento in cui il rientro a scuola risulta ancor più gravoso dal punto di vista economico a causa dell’inflazione generale e dell’aumento dei prezzi dei libri di testo. Il materiale verrà distribuito ai bambini e alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali. Si stima che ne beneficeranno circa 10.000 scolari.

Condividi: