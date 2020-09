Dona la spesa, raccolti 55.000 articoli per la scuola

In una sola giornata nei 21 supermercati Coop in Toscana e Lazio soci e clienti hanno acquistato e donato 55.000 articoli per la didattica. Circa 14.000 solo a Livorno

Mediagallery Tutto il materiale sarà distribuito alle famiglie che ne hanno più bisogno, tramite le associazioni di volontariato locali

Sabato 12 settembre ventuno supermercati Coop in Toscana e nel Lazio hanno organizzato la raccolta di materiale per la scuola da devolvere in beneficenza. In una sola giornata soci e clienti hanno acquistato e donato 55.000 articoli tra cancelleria, risme di carta, oggetti per la didattica. Tutto il materiale sarà distribuito alle famiglie che ne hanno più bisogno, tramite le associazioni di volontariato locali.

Questi i risultati a Livorno:

Coop Mercato di Livorno 6.500 pz

Coop CC Parco Levante 4.910 pz

Coop La Rosa 2.530 pz