Dona una matita…regala un sorriso

Il 4 dicembre il plesso della scuola primaria Pilo Albertelli dell’I.C. Micali di Livorno guidato dalla Dirigente Rita Moretti, si è resa partecipe di un bellissimo progetto di solidarietà: “Dona una matita…regala un sorriso”.

Proposto dalla referente del progetto l’ins. Agata Parrino e condiviso da tutte le colleghe e colleghi, si è deciso di fare una raccolta di materiale in favore dell’Emporio Solidale della Fondazione Caritas di Livorno in via Giorgio La Pira al civico 9.

La scuola come agenzia educativa, nella semplicità di un piccolo gesto che ha coinvolto tutti gli alunni, genitori e docenti, ha voluto promuovere momenti di riflessione sul significato del dono e della solidarietà.

In poco tempo, grazie alla partecipazione condivisa da tutti con entusiasmo, sono stati raccolti centinaia di quaderni, matite, pennarelli.

Con la guida del responsabile dell’emporio Guido De Nicolais, gli alunni delle classi quinte hanno potuto visitare e conoscere il funzionamento dell’emporio, i locali della mensa, della cucina, il guardaroba e soprattutto vedere l’operato dei volontari.

E’ stata una bellissima esperienza che speriamo possa rimanere nel cuore dei nostri alunni perché come detto alle famiglie se durante una lezione in classe le parole sono belle, l’esempio è il miglior modo per trasmettere i valori più importanti della vita.

