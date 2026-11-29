Dopo quarant’anni si ritrovano le ex alunne dell’ITC Colombo
Dai banchi di scuola degli anni 1984, 1985 e 1986 fino al diploma, un gruppo di ex compagne si è ritrovato per condividere ricordi, risate ed emozioni. E la magia è rimasta intatta
Ci sono amicizie che il tempo non riesce a scalfire e legami che, anche dopo decenni, ritrovano immediatamente la loro naturalezza. È quello che è successo a un gruppo di ex alunne dell’ITC Colombo, che hanno condiviso gli anni della scuola tra il 1984, il 1985 e il 1986, fino al conseguimento del diploma. A distanza di tanti anni dai tempi della prima e della seconda superiore, le ex compagne hanno deciso di ritrovarsi, riscoprendo un pezzo importante della propria storia. E non è stato un incontro isolato: quello più recente è stato infatti il secondo appuntamento nel giro di poco più di un mese.
“Ritrovarsi dopo così tanti anni dai tempi della prima e seconda superiore, e rivedersi già per la seconda volta a distanza di poco più di un mese, è stato un regalo immenso”, raccontano.
Tra risate, racconti e ricordi condivisi, l’affinità è scattata subito, con una naturalezza disarmante. “È stato talmente bello e spontaneo che sembrava quasi di essersi salutate quella stessa mattina tra i banchi di scuola, per darsi appuntamento a cena la sera stessa. Come se questi decenni non fossero mai passati davvero”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.