Dopo quarant’anni si ritrovano le ex alunne dell’ITC Colombo

Dai banchi di scuola degli anni 1984, 1985 e 1986 fino al diploma, un gruppo di ex compagne si è ritrovato per condividere ricordi, risate ed emozioni. E la magia è rimasta intatta

Ci sono amicizie che il tempo non riesce a scalfire e legami che, anche dopo decenni, ritrovano immediatamente la loro naturalezza. È quello che è successo a un gruppo di ex alunne dell’ITC Colombo, che hanno condiviso gli anni della scuola tra il 1984, il 1985 e il 1986, fino al conseguimento del diploma. A distanza di tanti anni dai tempi della prima e della seconda superiore, le ex compagne hanno deciso di ritrovarsi, riscoprendo un pezzo importante della propria storia. E non è stato un incontro isolato: quello più recente è stato infatti il secondo appuntamento nel giro di poco più di un mese.

“Ritrovarsi dopo così tanti anni dai tempi della prima e seconda superiore, e rivedersi già per la seconda volta a distanza di poco più di un mese, è stato un regalo immenso”, raccontano.

Tra risate, racconti e ricordi condivisi, l’affinità è scattata subito, con una naturalezza disarmante. “È stato talmente bello e spontaneo che sembrava quasi di essersi salutate quella stessa mattina tra i banchi di scuola, per darsi appuntamento a cena la sera stessa. Come se questi decenni non fossero mai passati davvero”.

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