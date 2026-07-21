Dopo quasi 50 anni si ritrova la 3ª G delle ex medie Colombo
Gli ex compagni di classe si sono ritrovati a tavola facendo riaffiorare i ricordi dell'adolescenza. "Per una sera il tempo si è fermato"
In un periodo storico che ogni giorno mette alla prova con notizie di guerre e continui contrasti, c’è anche spazio per storie capaci di riportare il sorriso. È quanto accaduto agli ex alunni della sezione G delle ex scuole medie Colombo, che si sono ritrovati a cena dopo quasi 50 anni. Un appuntamento atteso e carico di emozioni, durante il quale la sala del ristorante si è trasformata, almeno per una sera, in una vera e propria macchina del tempo. Tra aneddoti, risate e ricordi, i presenti hanno rivissuto gli anni della scuola, quelli della spensieratezza e delle amicizie nate tra i banchi. Un’occasione speciale per ritrovarsi, raccontarsi il percorso compiuto in questi decenni e riscoprire un legame rimasto intatto nonostante il trascorrere del tempo. Nella foto della rimpatriata sono presenti, da sinistra: Farnesi, Mazzantini, Lenzi, Petroni, Guidotti, Fulceri Giorgini, Papini, Magozzi, Marinai, Gagliardi, Merli, Apolloni, Gambicorti, Livigni e Favilli.
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