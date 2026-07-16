Due borse di studio Ernesto Laviosa per gli studenti di Logistica

Ringraziamo il cav. Giovanni Laviosa e la prof.ssa Giovanna Lo Giacco per la disponibilità

Giovanni Laviosa, presidente della Fondazione Carlo Laviosa: "Un investimento sui giovani e il loro futuro". Tre mesi di tirocinio in azienda e un mese di soggiorno-studio in Francia nella filiale aziendale estera della Fondazione

di Martina Romeo

“La formazione è una delle basi della nostra Fondazione, così come le opportunità di lavoro, l’autonomia e la dignità della persona”. Così il presidente della Fondazione Carlo Laviosa ETS, Giovanni Laviosa, introduce le due nuove borse di studio “Ernesto Laviosa”, destinate agli studenti della triennale in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici del Polo Universitario di Livorno e presentate il 14 luglio in occasione dell’open day dello stesso corso di laurea a Villa Letizia. Più nel dettaglio, le due borse di studio hanno l’obiettivo di unire preparazione teorica ed esperienza sul campo anche in un contesto internazionale. I partecipanti, infatti, inizieranno l’esperienza con tre mesi di tirocinio formativo curriculare presso la sede Laviosa di Livorno, affiancati da un professionista aziendale qualificato e specializzato in innovazione logistica. Dopo la prima fase di attività a Livorno, i due studenti selezionati completeranno poi il percorso con un mese di soggiorno studio in Francia, presso la sede aziendale estera della Fondazione. Quest’ultimo, comprensivo di copertura totale dei costi di viaggio, vitto e alloggio.

“Le due borse di studio prevederanno anche un corso di francese presso una scuola specializzata, esteso anche ad altri studenti del Polo. – spiega Laviosa – Tutto questo è un qualcosa che ci fa piacere fare e che, soprattutto, rientra nelle corde di ciò che la nostra Fondazione fa in ambito ‘formazione’. Partiamo da quest’ultima e cerchiamo di realizzarla per ogni fascia d’età poiché base della dignità e dell’autonomia personale”. Sottolineata dal Cavaliere Laviosa è stata anche l’importanza di un corso simile in una città portuale. “Il porto è funzionale alla logistica che c’è intorno, ma deve diventare anche un vero e proprio trampolino di lancio per i ragazzi. Un punto di partenza che permetta loro di espandere anche i loro orizzonti. Le borse intitolate a Ernesto Laviosa incentivano le persone a fare esperienze anche all’estero, comprendere ciò che succede fuori. Non è una borsa funzionale alla Fondazione, non è un investimento aziendale ma è un investimento sui giovani. Coloro che cerchiamo di sponsorizzare il più possibile”. Punto di riferimento nell’organizzazione dei percorsi proposti è la professoressa Giovanna Lo Giacco, direttrice responsabile della Fondazione Laviosa e colei che ha reso possibile l’inizio della collaborazione. “La speranza è che questo genere di progetti agisca da stimolo anche per altri. – aggiunge il Cavaliere – Sarebbe bello se fosse l’inizio di un qualcosa di ancora più grande, rappresentanza del ruolo sociale di un’impresa. Livorno ha bisogno di questo genere di iniziative per gli studenti”. Le modalità di presentazione delle domande e le relative scadenze saranno gestite dall’Università di Pisa. Tenere monitorati i canali ufficiali dell’Università per il lancio del bando (presumibilmente ad inizio anno accademico).

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