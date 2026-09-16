Due studenti del Vespucci protagonisti degli scambi internazionali del Lions Club Livorno Host

Giulia Casini e Giorgio Trainini hanno partecipato al programma Lions Yecp, vivendo due esperienze formative all’estero (in Serbia e Polonia) tra cultura, confronto internazionale e nuove amicizie

Giulia Casini e Giorgio Trainini, studenti dell’Istituto Tecnico Vespucci, sono i due giovani livornesi protagonisti dell’edizione estiva del programma Lions Yecp (Youth Exchange and Camps). Giulia ha vissuto la sua esperienza internazionale a Novi Sad, in Serbia, dal 28 giugno al 13 luglio, mentre Giorgio è volato a Breslavia, in Polonia, dal 18 luglio al 9 agosto. L’iniziativa, promossa e interamente sostenuta dal Lions Club Livorno Host, rientra nello storico service internazionale dedicato agli scambi giovanili e ai campi di studio, nato a livello globale nel 1961 con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere nuove culture, vivere in un altro Paese, stringere legami internazionali e imparare a confrontarsi con realtà diverse. Un impegno, quello per la crescita e l’apertura internazionale dei giovani, che in Toscana vanta radici profonde: attivo a livello regionale dal 1988 sotto la direzione del socio Marco Rossi, il programma ha registrato numeri straordinari. A livello nazionale sono oltre 12.000 i giovani stranieri accolti in Italia e più di 7.000 i ragazzi italiani partiti per l’estero, mentre la sola Toscana ha fatto registrare l’arrivo di oltre 750 studenti internazionali e la partenza di più di 500 giovani verso altri Paesi. A livello locale, il Lions Club Livorno Host ha scritto pagine importanti di questo percorso. Tra il 2013 e il 2015, grazie alla forte spinta del club, ben 43 giovani provenienti da tutto il mondo hanno trascorso tre settimane a Livorno, scoprendo il territorio, la cultura e le tradizioni cittadine. Dal 2015, inoltre, è nato il Concorso Scambi Giovanili, un’iniziativa mirata che ha permesso a 19 studenti livornesi — selezionati a rotazione tra le scuole superiori della città, tra cui Niccolini-Palli, Cecioni, Buontalenti, Enriques, Istituto Nautico e ITI — di viaggiare in Europa e nel resto del mondo. Le mete hanno spaziato da Germania, Croazia, Finlandia, Norvegia, Belgio, Svezia, Danimarca, Svizzera, Francia, Islanda e Regno Unito fino a Turchia, Brasile e Messico. Il modello collaudato del service prevede un periodo di permanenza presso una famiglia ospitante e la partecipazione a un campo internazionale con coetanei di diverse nazionalità. Le esperienze vissute quest’anno da Giulia e Giorgio confermano la vitalità di un progetto che va ben oltre la semplice vacanza, promuovendo il dialogo interculturale e offrendo ai giovani la possibilità di crescere attraverso il confronto diretto con culture, abitudini e realtà differenti.

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