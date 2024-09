Edilizia scolastica. Riunito il tavolo provinciale sulle scuole superiori

L'atrio di ingresso del liceo classico di via Ernesto Rossi, Niccolini-Palli

Introducendo l’incontro, la dirigente dell’ufficio tecnico provinciale, ingegnere Silvia Borgo, ha illustrato i principali interventi di manutenzione eseguiti durante l’anno e quelli in corso d’opera o di imminente inizio

Il tavolo di confronto sulla scuola si è riunito mercoledì 4 settembre a Palazzo Granducale, convocato dalla presidente della Provincia Sandra Scarpellini, per fare il punto sulle questioni inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole superiori, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2024-25.

All’incontro, oltre alla presidente Scarpellini, erano presenti il vice presidente Pietro Caruso, i tecnici e funzionari provinciali del settore dei Lavori pubblici e del Patrimonio, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti, i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Introducendo l’incontro, la dirigente dell’ufficio tecnico provinciale, ingegnere Silvia Borgo, ha illustrato i principali interventi di manutenzione eseguiti durante l’anno e quelli in corso d’opera o di imminente inizio.

“Il percorso di confronto che abbiamo avviato da tempo con le scuole e le parti sociali, su tutti gli aspetti riguardanti l’edilizia scolastica – sottolinea la presidente Scarpellini – ha consentito di instaurare un metodo di lavoro e di condivisione delle problematiche presenti nelle varie strutture, da Livorno all’Elba. Un metodo apprezzato per la trasparenza relativa al complesso degli interventi necessari e delle risorse impiegate, la correttezza delle informazioni rispetto ai lavori in corso e a quelli in programmazione e a ciò che, pur importante, richiede risorse che la Provincia al momento non ha, pur non tralasciando alcuna opportunità di reperire finanziamenti di vario tipo, come quelli messi a disposizione dal bando del Demanio per la progettazione dei lavori. Su questo aspetto – aggiunge Scarpellini – sarebbe importante superare le attuali norme che impediscono alle Province di contrarre mutui, restituendo a questi enti una reale capacità di programmazione pluriennale dei lavori”.

Il tavolo sulle scuole si aggiornerà dopo l’inizio dell’anno scolastico con un nuovo incontro già programmato nel mese di ottobre.

