Educazione alimentare e sostenibile, al Niccolini-Palli arriva il dottor Vitti

Il 14 e il 28 marzo, nell’Aula magna dell’IIS Niccolini Palli in via E. Rossi 6, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, gli studenti delle prime classi dell’IIS Niccolini Palli avranno l’opportunità di partecipare a un incontro formativo con il dott. Jacopo Vitti, biologo nutrizionista e ricercatore dell’Università di Pisa

Il 14 e il 28 marzo, nell’Aula magna dell’IIS Niccolini Palli in via E. Rossi 6, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, gli studenti delle prime classi dell’IIS Niccolini Palli avranno l’opportunità di partecipare a un incontro formativo con il dott. Jacopo Vitti, biologo nutrizionista e ricercatore dell’Università di Pisa. Un esperto che, oltre alla ricerca scientifica, si dedica alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita, specialmente tra i più giovani. Durante l’incontro, si esploreranno temi fondamentali come le buone abitudini alimentari, il valore della dieta mediterranea e la relazione tra alimentazione e intelligenza. Ma non solo: si parlerà anche di alimentazione sostenibile e dell’impatto delle nostre scelte sul pianeta, un’opportunità unica per gli studenti dell’IIS Niccolini Palli di approfondire tematiche cruciali per il loro benessere e per il loro futuro. Grazie al Dott. Jacopo Vitti, alunni e alunne avranno l’occasione di confrontarsi con un esperto del settore e di acquisire consapevolezza su come le loro scelte alimentari influenzino non solo la salute personale, ma anche l’ambiente. Un incontro che, tra scienza, educazione e sostenibilità, promette di lasciare un segno positivo. Il ruolo della scuola come motore di cambiamento e sensibilizzazione continua a essere fondamentale in un mondo che ha bisogno di nuove generazioni pronte a fare la differenza. In particolare, è importante affrontare tematiche delicate come i disturbi alimentari, che purtroppo sono sempre più diffusi tra i giovani. Per questo è stata offerta a ragazze e ragazzi un’occasione imperdibile per riflettere, imparare e agire con maggiore consapevolezza e responsabilità, promuovendo scelte alimentari più sane e sostenibili, verso un futuro più equilibrato e più verde.

Condividi:

Riproduzione riservata ©