Elaide, studentessa del Cecioni, a 14 anni organizzatrice di un festival di letteratura per ragazzi

"Il mondo dei libri è un mondo bellissimo e ho pensato di condividere questa mia grande passione con la città. E quello che era il mio piccolo sogno si sta realizzando. Leggo tantissimo, anche 5 libri al mese. Ringrazio molto i miei genitori per il sostegno". La studentessa di prima superiore al Liceo Cecioni indirizzo Scientifico Tradizionale, che ringraziamo per la disponibilità, racconta com'è nata l'idea. Il festival si chiamerà Demade liberi di libri e si svolgerà dal 9 al 11 maggio, ad ingresso gratuito, in Fortezza Vecchia. Il dirigente scolastico Bucci: "Quando Elaide mi ha raccontato il progetto mi sono trovato davanti ad un sogno prezioso che deve essere valorizzato. Non sarà quindi difficile offrirle una sponda"

Lei è Elaide, studentessa di prima superiore al Liceo Cecioni indirizzo Scientifico Tradizionale, ha 14 anni e si è messa in testa di organizzare un festival di letteratura per ragazzi a Livorno. Anzi sul suo profilo Instagram @demadefestival la cosa è già bell’e fatta. “Ho organizzato” scrive lei. In effetti ha ragione: quasi tutti i puntini sono uniti. La data: dal 9 all’11 maggio 2025, ingresso gratuito. Il luogo: Fortezza Vecchia. Il titolo: Demade liberi di libri. Demade come il nome dell’associazione creata per poter realizzare il festival. “Ringrazio molto i miei genitori (Emanuele e Alice, ndr) che mi stanno supportando, soprattutto nella parte burocratica”, spiega Elaide che ringraziamo per la disponibilità. “L’idea mi è venuta all’inizio di questa estate – prosegue – e ho pensato di condividere questa mia grande passione con la mia città. Il mondo dei libri e della scrittura, al quale mi sono avvicinata fin da piccolina, è un mondo bellissimo. Personalmente leggo tantissimo”. Il tantissimo non è per dire: ora che ha meno tempo, tra scuola e festival, 5 libri al mese. Lo scorso anno anche 10 al mese di media. I generi preferiti: horror, giallo, thriller. E così l’organizzazione sta andando avanti. “Sto prendendo contatti con le scuole cittadine per cercare di coinvolgerle il più possibile e tra gli scrittori che hanno accettato l’invito e quelli che si sono fatti avanti ci saranno: Pierdomenico Baccalario, Davide Marosinotto, Sara Magnoli, Christian Antonini, Daniele Nicastro, Vernante Pallotti, Francesco Bedini. “Pian piano questo che era il mio piccolo sogno si sta realizzando, sono davvero contenta del successo e di come sta venendo su il festival. Spero possa essere una bella opportunità anche per Livorno e per coloro che di questo mondo meraviglioso ancora non ne fanno parte”. In serata è arrivata la soddisfazione del dirigente scolastico del liceo Cecioni, Rino Bucci: “Ho incontrato personalmente Elaide circa due settimane fa è stata lei a richiedermi un appuntamento. Quando mi ha illustrato il suo progetto non ho potuto fare a meno di pensare di trovarmi davanti ad un sogno prezioso, che deve essere valorizzato. La scuola di Elaide, il liceo Cecioni, con i docenti, il personale amministrativo, i ragazzi e le famiglie è storicamente sensibile e aperto ad iniziative creative e di valore. Non sarà quindi difficile trovare una sponda: tempi e modi per affiancarci alla realizzazione di un festival letterario promosso da una nostra iscritta. Del resto, è con questa convinzione che da settembre, su impulso degli organi collegiali, abbiamo deciso di aprire la biblioteca interna al prestito, di pensarla come aula studio per la cittadinanza e viverla con incontri con gli autori aperti a tutti”.

