Elba e Capraia, due isole legate dal mare ma anche dal cibo

L’incontro tra le due realtà è stato reso possibile grazie al progetto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, *marePORT, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)

Elba e Capraia: due isole legate dal mare, ma anche dal cibo. Gli studenti di IV, indirizzo alberghiero, dell’ISIS Foresi di Portoferraio hanno trascorso due giorni a Capraia grazie alla collaborazione della Proloco cucinando il pesce, orate e spigole, della fattoria di acquacoltura Maricap. L’incontro tra le due realtà è stato reso possibile grazie al progetto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, *marePORT, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Un’ esperienza formativa all’interno del percorso scolastico che ha permesso di conoscere e acquisire competenze nell’ambito dell’acquacoltura: dalle modalità di allevamento nelle vasche presenti in Capraia alla profondità di 50 metri, ai tempi di allevamento, alla pesca, alla logistica, per permettere di far arrivare il pesce sulla tavola fino all’ ideazione e creazione di ricette a base di spigola e orata. Tutti a tavola all’evento ORAta di mangia! Un contest che ha visto protagonisti gli studenti del Foresi nell’elaborare tre ricette (risotto, gnocchi e lasagne) accompagnate dai vini delle aziende La Piana e Le Terrazze degli orti grandi. Piatti molto apprezzati da tutta la comunità di Capraia rappresentata da tutta la scuola Nolli dell’ Istituto comprensivo Micali di Livorno, ma anche dai rappresentanti del Comune, della Capitaneria di Porto, del comandante della Toremar, della Chiesa locale e dai rappresentanti della Proloco, della cooperativa Maricap e dallo staff dell’’Area formazione dell’Autorità di Sistema. L’evento è stato aperto dai saluti del Dirigente dell’ Autorità Portuale, Claudio Capuano, e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Livorno, Cristina Grieco, presso la scuola di Capraia. Il progetto *marePORT si é concluso venerdì scorso all’ Istituto Foresi dell’Isola d’Elba all’interno di un convegno sul turismo crocieristico. I partecipanti hanno avuto modo di gustare i piatti realizzati con il pesce di Capraia arricchiti da quelli proposti nel Contest di Scuola Tessieri “Arte e cultura della cucina”, accompagnati dal vino Ansonica prodotto nel vigneto presso la sede della Scuola a Concia di Terra, grazie alla collaborazione con l’azienda vinicola Arrighi.

