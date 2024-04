Enriques, Cecioni e Benci-Borsi presentano Erasmus +

La sinergia tra le scuole consentirà agli alunni un percorso di studi in Svezia, a Kungsbacka vicino Göteborg. Il progetto prevede inoltre corsi di formazione per docenti e personale Ata. Il dirigente Enriques, Castorina: "Un'esperienza che cambia la vita". Grieco: "Fondamentale fare rete. L'Erasmus può iniziare già alle scuole di infanzia con gemellaggi tecnologici"

di Giulia Bellaveglia

Una bella proposta, di stampo europeo, che consentirà ad alcuni alunni livornesi di prendere parte ad un percorso di studi all’estero della durata di una settimana o di un mese. È questo quanto previsto dal progetto Erasmus +, attivo in città grazie alla sinergia tra Liceo Enriques (capofila), Liceo Cecioni e Istituto comprensivo Benci-Borsi e realizzato con l’obiettivo di offrire un’opportunità imperdibile agli studenti. “I ragazzi – spiega il dirigente scolastico del Liceo Enriques Ersilio Castorina – saranno ospitati da alcune famiglie a Kungsbacka, vicino Göteborg, città portuale svedese di grandissima importanza e per certi aspetti molto simile a Livorno, cosa che ci consentirà di valorizzare anche la nostra territorialità. Il progetto coinvolgerà poi anche gli insegnanti e il personale Ata che avranno l’opportunità di partecipare ad alcuni corsi di formazione sulla modalità con cui le loro professioni vengono svolte all’estero. Riteniamo che Erasmus + sia un tipo di esperienza che ha la capacità di cambiare la vita dei nostri giovani e vogliamo metterlo in pratica perché teniamo molto all’internazionalizzazione e alla crescita su più fronti dei nostri ragazzi”. “L’Erasmus + – commenta la presidente di Indire Cristina Grieco – è generalmente conosciuto in ambito universitario, pochi invece sanno che si rivolge anche alle scuole, a partire addirittura dai più piccoli degli istituti di infanzia con gemellaggi tecnologici. Mi preme sottolineare quanto sia importante l’aver costruito una rete di scuole che collaborino tra loro per dare vita ad un’esperienza che non significa soltanto imparare una lingua, ma anche e soprattutto confrontarsi e crescere insieme”. In collegamento video anche il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – ambito Livorno Andrea Simonetti. “Un aspetto di mobilità e di scambio – dice – in cui vedo una grande voglia di ripartire dopo la pandemia. Gli studenti che effettuano questa esperienza sono agevolati nel percorso successivo perché implementano le loro soft skills e sviluppano l’attitudine a saper viaggiare e ad adattarsi a situazioni diverse”.

