Erasmus Mare, gli studenti delle Micali sull’isola di Capraia

L'evento ha visto la partecipazione dell'orchestra dell’indirizzo musicale e il coro dell’istituto, che si sono esibiti proponendo brani scelti dal loro repertorio per suggellare questa sorta di gemellaggio tra l'isola e la terraferma

Martedì 4 giugno una nutrita delegazione dell’Istituto Comprensivo Micali si è recata sull’isola di Capraia, nell’ambito del progetto “Erasmus Mare- Lontani ma vicini” con l’obiettivo di far conoscere agli studenti e alle studentesse livornesi la scuola dell’isola, uno dei plessi dell’istituto, all’avanguardia come realtà educativa.

L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione dell’orchestra dell’indirizzo musicale e il coro dell’istituto, che si sono esibiti proponendo brani scelti dal loro repertorio per suggellare questa sorta di gemellaggio tra l’isola e la terraferma.

Alla trasferta hanno partecipato cinque classi labroniche, quattro terze e una seconda, tutte della Scuola secondaria di primo grado, che sono state accolte dalle autorità dell’isola.

Il Comune di Capraia ha organizzato l’evento offrendo anche un pranzo a tutti gli intervenuti.

Alla trasferta hanno partecipato alcuni rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, INDIRE e i docenti dell’indirizzo musicale: Alessandro Marconi, Valentina Fortunati, Laura Mazza, Irene De Santi, Sergio Innocenti con il coro e diversi altri insegnanti dell’Istituto oltre al Dirigente scolastico professoressa Rita Moretti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©