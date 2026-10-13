ErasmusDays, 400 studenti alla Fortezza Vecchia per celebrare l’Europa

Con “Fai brillare l’Europa!” Livorno ha ospitato laboratori, musica e danza per promuovere mobilità, cooperazione e cittadinanza europea. Protagonisti gli studenti delle scuole del territorio, dai più piccoli ai ragazzi delle superiori

La suggestiva cornice della Fortezza Vecchia ha accolto 400 studenti alla prima giornata di celebrazioni degli ErasmusDays, l’iniziativa europea nata per promuovere le opportunità di mobilità, cooperazione e cittadinanza attiva e giunta alla decima edizione. Con l’evento intitolato “Fai brillare l’Europa!“, la città labronica ha risposto all’appello internazionale registrando uno straordinario successo di partecipazione e confermando il forte legame del territorio con i valori comunitari. Il cuore pulsante dell’evento è stato il modello di apprendimento tra pari: gli studenti più grandi degli istituti superiori di Livorno e Rosignano sono saliti in cattedra — o meglio, si sono messi ai banchi dei laboratori — per accogliere e guidare i ragazzi più giovani delle scuole del primo ciclo. Attraverso un percorso articolato in numerosi laboratori pratici, i partecipanti hanno potuto toccare con mano le competenze trasversali che l’Europa stimola: dalle lingue straniere alla sostenibilità, dalle competenze digitali fino alla conoscenza delle diverse culture europee. I ragazzi degli istituti comprensivi hanno così scoperto le infinite opportunità del programma Erasmus, giocando, sperimentando e cooperando. Ad introduzione della manifestazione, i ragazzi degli indirizzi musicali degli istituti comprensivi hanno suonato alcuni brani accompagnando anche la delegazione delle studentesse dell’indirizzo coreutico dell’Istituto Micali. La mattinata si è aperta con gli importanti interventi delle autorità, che hanno tracciato la rotta per il futuro dei giovani studenti del territorio. La Dott.ssa Cristina Grieco , Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Livorno, ha espresso grande soddisfazione per la risposta delle scuole, sottolineando come la cittadinanza europea attiva sia il motore principale per una crescita personale e professionale ed il Dott. Claudio Capuano , per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ha rimarcato la necessità di una forte alleanza tra scuola e mondo del lavoro per formare professionisti pronti alle sfide dei porti del futuro. Come anteprima ErasmusDay, sabato 10 ottobre, gli studenti del Progetto DancErasmus, coordinato dall’Ufficio Scolastico di Livorno in collaborazione con Agenzia Nazionale INDIRE/Erasmus+, si sono esibiti al Next Generation Fest organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e del Sottosegretario alla Presidenza, Bernard Dika, gli studenti di DancErasmus si sono esibiti in una coloratissima performance che ha richiamato i valori Europei grazie al Programma Erasmus+: la mobilità richiamata da borse e valige che accompagnano i viaggi ed un applauditissimo gran finale con il lancio di cartoline dedicate a tutte le sfumature del mondo. Davanti a 22mila presenze, in una maratona di oltre 12 ore che ha visto avvicendarsi sul palco centrale più di 60 speaker, tra personaggi dello spettacolo e dello sport, divulgatori, imprenditori e content creator, ad aprire la sessione pomeridiana sono stati: Clarissa Patti, Viola Argelassi, Olimpia Guidi, Adele Cocco, Bianca Anastasia, Dzennifer Kuzminiskaite, Edoardo della Volpe, Gaia Zarra, Giulia Mattolini, Anita Fattori, Anita Cocco, Pablo Scaglione, Giorgia Cecchi ed Alice Revello, guidati dalla direzione artistica del Progetto DancErasmus, Prof.ssa Ilaria Chirici e dal Dott.Luca Lischi, formatore Agenzia Nazionale INDIRE/Erasmus+.

Queste le scuole che sono intervenute:

Per gli indirizzi comprensivi ad indirizzo musicale, IC Micheli-Bolognesi, IC Minerva Benedettini e IC Micali

Per gli istituti superiori: l’indirizzo coreutico del Niccolini-Palli, l’indirizzo alberghiero dell’Istituto Mattei di Rosignano, l’ITI Galilei, l’indirizzo nautico del Buontalenti-Cappellini-Orlando, il Liceo Enriques e gli indirizzi artistico-grafico e operatori del benessere (OBE ed OBA) dell’Istituto Vespucci-Colombo.

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