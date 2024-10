ErasmusDays, studenti e docenti protagonisti in Fortezza Vecchia

Dopo la parte introduttiva dedicata alla danza e alla musica con le esibizioni dell’indirizzo Coreutico del Niccolini-Palli, del gruppo di danza sportiva del Cecioni e dell’orchestra delle Micali si è tenuta la tavola rotonda. La dirigente Grieco: "L'Erasmus mette al centro i valori europei di coesione e confronto. In un momento storico come quello che stiamo vivendo la giornata di oggi ha avuto una grande importanza"

di Francesca Mazzanti

Tra le suggestive mura della Fortezza Vecchia si è svolta il 14 ottobre la giornata di promozione del programma europeo ErasmusDays con la partecipazione delle scuole di primo e secondo grado di Livorno e provincia che hanno preso parte all’ Erasmus+. Dopo una parte introduttiva dedicata alla danza e alla musica da parte delle esibizioni dell’Indirizzo Coreutico del Liceo Niccolini-Palli, del gruppo di danza sportiva del Liceo Cecioni e dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Micali, si è svolto il convegno nella Sala Ferretti. “Il programma si rivolge non più solo agli studenti universitari, ma anche ai più giovani e agli adulti – afferma Sara Pagliai, coordinatrice nazionale dell’agenzia Indire/Erasmus+ – già dalle scuole superiori è possibile organizzare un programma all’estero, di breve o lunga durata. La giornata di oggi spero possa rinnovare l’entusiasmo per questo progetto, che offre l’opportunità di entrare in contatto con lingue e culture diverse e rinnovare la consapevolezza della fortuna che abbiamo di essere cittadini europei”. L’iniziativa continuerà fino al 19 ottobre, con oltre 10mila iniziative in tutta Europa, con lo scopo di diffondere la cultura e i valori promossi da Erasmus+ nelle scuole. “In un momento storico come quello che stiamo vivendo – ha proseguito la dirigente dell’ufficio scolastico del territorio di Livorno, Cristina Grieco – questa giornata rappresenta inoltre un’occasione per promuovere i valori europei di confronto e incontro fra culture differenti. Valorizzare e custodire questi valori, senza darli per scontato, è fondamentale e il programma Erasmus+ è una realtà che lo permette”. Per valorizzare il programma Erasmus+ è stato proposto un focus dal titolo “MarErasmus: le professioni del mare”. “Il mare ci obbliga ad uscire da una visione locale e dialogare con culture e popoli diversi – ha affermato il dirigente della Formazione e Promozione dell’AdSP MTS Claudio Capuano – il mondo di oggi richiede energie e competenze nuove, è importante incoraggiare i giovani ad ampliare i loro orizzonti e cogliere nuove opportunità”. Nel corso della mattinata ci sono stati videocollegamenti con alcuni ragazzi che in questo momento stanno facendo esperienze di scambio all’estero ed attività laboratoriali. Le scuole presenti stamattina: Enriques di Livorno; Vespucci-Colombo di Livorno, Micali di Livorno; Mazzini di Livorno; Anchise Picchi di Collesalvetti; Bolognesi-Micheli di Livorno; Fermi di Cecina; Marco Polo di Cecina.

