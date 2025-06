Esami di Stato, vietati coriandoli e prodotti similari in plastica durante i festeggiamenti

È la prima ordinanza di questo tipo. Il sindaco: “La ritengo una novità all’avanguardia. Ok i coriandoli di carta”. L'assessora Cepparello: "Questo intervento è anche una questione di principio". La polizia municipale è stata incaricata del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del provvedimento: sanzioni da 25 ad un massimo di 500 €

“E’ una novità di quest’anno. La ritengo all’avanguardia”. Il sindaco Salvetti commenta così la prima ordinanza deliberata ieri 24 giugno nell’ambito dei provvedimenti plastic free che vieta quest’anno, alle fine degli esami di Stato (intesi come maturità e terza media), “l’utilizzo di coriandoli, stelle filanti e altri prodotti similari in plastica durante i festeggiamenti legati alla conclusione degli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Il divieto riguarda tutto il territorio comunale. Per la violazione dell’ordinanza “si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art 7-bis del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, con le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981″ da un minino di 25 ad un massimo di 500 €. La polizia municipale è stata incaricata del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del provvedimento. “La gioia dei ragazzi di poter finire l’esame non sarà intaccata dal divieto di usare coriandoli di plastica – ha affermato l’assessora con delega all’Igiene Ambientale e alla Cura dello Spazio Pubblico Giovanna Cepparello – anche perché sappiamo che si tratta di una generazione molto sensibile al problema ambientale e in particolare al problema della plastica in mare. Ricordiamo che quella dei coriandoli è una plastica destinata a finire in mare attraverso la fognatura bianca e ricordiamo anche che il tema delle plastiche in mare è emerso con particolare forza durante la Biennale del Mare, dato che è un problema che non sta migliorando, ma che sta crescendo. Questo è un intervento che va a risolvere un problema molto circoscritto, ma è anche una questione di principio. Voglio ringraziare la consigliera di Avs Denise Bertozzi che ha portato questa questione all’interno di una mozione che sarà discussa domani (26 giugno, ndr) in commissione ed ha dato la sua disponibilità affinché l’ordinanza uscisse prima”. Il Comune ricorda che dal 2019 è fatto divieto di commercializzazione e utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili sulle spiagge e in occasione delle manifestazioni fieristiche e sagre. Inoltre è fatto divieto di utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di manifestazioni sportive.

