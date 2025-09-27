Esperienza all’Ispra per gli studenti delle scuole Micheli e Pirelli

Due classi della primaria e due della secondaria hanno partecipato alle giornate di apertura dei laboratori dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’esperienza ha entusiasmato gli studenti e contribuisce a rafforzare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della scuola

Un incontro speciale tra scienza e scuola ha visto protagonisti, il 24 e il 26 settembre, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi. Due classi quinte della scuola primaria “Micheli” e le classi 3A e 3E della scuola secondaria “Fermi – Pirelli” hanno partecipato alle giornate di apertura dei laboratori dell’ISPRA di Livorno (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), iniziativa promossa nell’ambito del progetto ScienzaInsieme. Gli studenti hanno partecipato a un tour formativo su temi ambientali di grande attualità: hanno osservato al microscopio gli stadi larvali del riccio di mare e le malformazioni dovute all’inquinamento, approfondito il tema del cambiamento climatico e dell’acidificazione degli oceani, visto da vicino specie aliene come il granchio blu e il pesce scorpione. Infine, gli esperti dell’ISPRA hanno mostrato i diversi tipi di plastica e spiegato l’importanza del riciclo per dare nuova vita ai materiali. Grazie alle attività proposte dall’ISPRA, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere la scienza da vicino, trasformando concetti teorici in esperienze reali e appassionanti. Un percorso che conferma l’attenzione dell’IC Micheli Bolognesi verso la sostenibilità ambientale e il futuro del pianeta. L’esperienza ha entusiasmato gli studenti e contribuisce a rafforzare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La scuola ringrazia l’Ispra di Livorno per la disponibilità e l’accoglienza riservata alle classi e i docenti accompagnatori, che con la loro presenza e il loro impegno, hanno reso possibile questa preziosa occasione formativa.

