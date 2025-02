Esperienza di giustizia riparativa per l’Itis Galilei

La dirigente Mariani: "In un mondo lacerato dalla esacerbazione delle relazioni è estremamente importante far comprendere ai nostri giovani che una cura al conflitto è possibile attraverso la riconciliazione che non deve essere necessariamente intesa come perdono, ma per lo meno come un tentativo volontario di sanatoria delle reciproche ferite"

L’ITIS “Galilei” di Livorno, su iniziativa della professoressa Starnone quale referente alla legalità, il 28 febbraio al Teatro 4 Mori, sarà coinvolto nell’incontro di Giustizia Riparativa con i testimoni Agnese Moro, Grazia Grena e Giorgio Bazzega. Il progetto ha avuto inizio con la formazione delle classi quinte attraverso l’intervento diretto dei mediatori penali – la dottoressa Maria Pia Giuffrida responsabile scientifica dell’ “Associazione Spondè”, il dott. Alessandro Remorini e il dott. Girolamo Spina – al fine di far comprendere agli studenti che accanto alla giustizia retributiva esiste una giustizia riparativa incentrata sull’incontro volontario tra la vittima del reato e il reo per cercare di sanare, ricucire, non solo sotto il profilo individuale, ma anche sotto il profilo collettivo lo strappo, la frattura irreversibile provocata dalla commissione del reato. “In un mondo lacerato dalla esacerbazione delle relazioni la cui soluzione pare ormai essere diventata solo la vendetta, la punizione o la ritorsione è estremamente importante far comprendere ai nostri giovani che una cura al conflitto è possibile attraverso l’incontro, la riconciliazione che non deve essere necessariamente intesa come perdono, ma per lo meno come un tentativo volontario di sanatoria delle reciproche ferite”. Considerata l’efficacia pedagogica per il notevole impatto emotivo sui giovani e l’importanza sul piano sociale di queste attività, la Dirigente Manuela Mariani con grande entusiasmo ha dato il pieno appoggio all’attività unitamente al Collegio Docenti. Per le medesime ragioni anche il sindaco Salvetti, su richiesta della docente, ha concesso il patrocinio del Comune all’attività didattica dell’ITI “Galilei”. La professoressa, come ex avvocato penalista, ritiene che la Scuola abbia il dovere, di concerto con le altre istituzioni, di darsi la possibilità di vivere esperienze così forti dal punto di vista umano ed emotivo, affinché possa divenire effettivo catalizzatore di conoscenza e comprensione critica della realtà, intelligenza emotiva, crescita, responsabilità, passione e verità. “Come docenti e educatori dobbiamo avere il coraggio morale e il dovere etico di trasmettere i valori di legalità, equità e giustizia attraverso il buon esempio, perché solo le parole, oggi più che mai, non possono bastare” conclude Mariani.

