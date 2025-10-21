Esperienza formativa in Grecia per nove studenti delle Mazzini

Oltre ai giovani livornesi hanno partecipato alla mobilità, dedicata alla tematiche di sostenibilità ambientale e riforestazione, 6 studenti provenienti dalla Spagna e 10 ragazzi dalla Francia

Si è conclusa con successo l’emozionante e formativa mobilità internazionale che dal 12 al 17 ottobre ha visto protagonisti nove studenti dell’Istituto Comprensivo G. Mazzini di Livorno, nell’ambito di un progetto Erasmus+ finanziato anche con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) NextGeneration Eu. L’iniziativa si è svolta alla Junior High School “Argyrios Moschidis” di Moudros, sull’isola di Lemno, in Grecia. L’evento ha trasformato l’isola greca in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza europea e sostenibilità ambientale. Oltre ai giovani livornesi, alla mobilità hanno partecipato 6 studenti provenienti dall’IES Catabois di Ferrol (Spagna) e 10 ragazzi del Collège Joséphine Baker di Valenciennes (Francia), per un totale di 25 giovani uniti da un obiettivo comune. Il tema centrale del progetto è stata la sostenibilità ambientale e la riforestazione. I ragazzi, hanno partecipato a una settimana intensa di attività pratiche e teoriche volte a sensibilizzare sull’importanza della cura del territorio e del contrasto ai cambiamenti climatici. Tra le azioni più significative, il gruppo ha piantato un nuovo albero nel giardino della scuola imparando sul campo le tecniche di cura e manutenzione delle nuove piantumazioni, essenziali per la biodiversità e l’assorbimento di CO2. Questa esperienza pratica ha permesso loro di comprendere concretamente l’impatto positivo delle loro azioni sull’ecosistema locale. L’esperienza non è stata solo didattica, ma anche profondamente interculturale. Studenti italiani, spagnoli e francesi hanno lavorato fianco a fianco, comunicando prevalentemente in lingua inglese, l’idioma veicolare del progetto. Attraverso workshop, presentazioni multimediali e giochi educativi, hanno condiviso le buone pratiche ambientali adottate nelle rispettive regioni di provenienza, scambiandosi idee innovative su come promuovere la sostenibilità nelle proprie scuole e comunità. L’ospitalità della scuola greca ha offerto un prezioso spaccato sulla cultura e le tradizioni locali, arricchendo ulteriormente il bagaglio personale di ogni partecipante.

