Ex compagni di classe si ritrovano a 47 anni dal diploma
La serata si è trasformata in un’occasione per riallacciare rapporti e condividere ricordi rimasti intatti
È stata una serata speciale per gli ex studenti della 5ª A dell’Istituto d’Arte di Pisa, che nel 1979 hanno sostenuto insieme l’esame di maturità. Ritrovarsi dopo tanti anni ha significato rievocare un periodo fatto di amicizie, esperienze condivise e momenti che, nonostante il passare del tempo, restano ancora vivi nella memoria di ciascuno. La serata si è trasformata in un’occasione per riallacciare rapporti e condividere ricordi rimasti intatti. Un momento di nostalgia ma anche di leggerezza, che ha confermato come certi legami nati sui banchi di scuola possano resistere al tempo e continuare a unire le persone anche a distanza di molti anni. All’incontro erano presenti: Corridori Massimo, Francesconi Maurizio, Guidi Alessandro, Vaccaro Giuseppe, Luschi Daniele, Fallani Letizia, Cipriani Tiziana, Sabatini Daniela e Puccini Patrizia.
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