Ex studenti a pranzo insieme a 50 anni dal diploma

Gli ex studenti della 5ª Meccanici dell’Istituto Tecnico Industriale di Livorno dell’anno scolastico 1974-75 si sono ritrovati, a distanza di 50 anni dal conseguimento del diploma, per un pranzo presso l’agriturismo Cheloni di Guasticce

Gli ex studenti della 5ª Meccanici dell’Istituto Tecnico Industriale di Livorno dell’anno scolastico 1974-75 si sono ritrovati, a distanza di 50 anni dal conseguimento del diploma, per un pranzo presso l’agriturismo Cheloni di Guasticce. “E’ stata una piacevolissima occasione per ritrovarsi, dopo tanti anni, a scambiarci aneddoti e ricordi dei quegli anni felici, trascorsi nelle aule e nei laboratori dell’Istituto, che hanno contribuito a determinare la formazione professionale, ma prima ancora umana, di ciascuno di noi”.

Una delle anime della rimpatriata e presente all’incontro, è stato l’ex professore di disegno e grande amico ingegnere Alessandro Soriani.

Un grazie particolare a Leonardo Biasci per la preziosa opera di ricerca ed organizzazione che ha determinato l’ottima riuscita dell’iniziativa.

A chiusura della piacevole giornata, l’impegno a incontrarci nuovamente anche con coloro che, per ragioni lavorative o familiari, non hanno potuto partecipare all’incontro.

Questi i presenti al pranzo (da sinistra a destra nella foto): Paolo Ghelardi, Maurizio Fabiani, Leonardo Biasci, Vincenzo Oriana, Carlo Freschi, Fabio Dominici (in carrozzina causa infortunio), Paolo Picanza, Giampaolo Gori, Raffaele Zullo, Paolo Pacciardi, il professore ing. Alessandro Soriani, Sergio Casarosa.

