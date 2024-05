Ex studenti dell’Iti a cena con i prof. 27 anni dopo la maturità

La foto della cena

Un'occasione perfetta per il professor Uggeri per finire quell'interrogazione sullo Spooler che era rimasta in sospeso...

Vecchi studenti dell’Iti diplomati nel ’96 e ’97 si sono ritrovati a cena con i professori. È stato bello rivedersi per il 27esimo anniversario della maturità! (1000 in base 3, per pochi!). Un’occasione perfetta per il professor Uggeri per finire quell’interrogazione sullo Spooler che era rimasta in sospeso…

Condividi:

Riproduzione riservata ©