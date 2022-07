Facciamo i compiti insieme, anche a luglio supporto gratuito ai compiti e laboratori d’arte

Prosegue anche nel mese di luglio il servizio di supporto compiti scolastici alla biblioteca N.Stenone nel quartiere di Shangai a Livorno. Anche se il servizio bibliotecario è chiuso per le vacanze scolastiche e riaprirà a metà settembre, proseguono invece le iniziative estive dedicate ai bambini per fornire un supporto al completamento dei compiti scolastici. Personale qualificato della coop.Itinera è a disposizione per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado mettendo in campo strategie didattiche mirate volte a facilitare il processo di apprendimento. Il servizio si svolge tutti i lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 fino al 9 settembre 2022 compreso (interruzione per il periodo 8-16 agosto). In corrispondenza di alcune date in particolare verranno proposte dagli operatori Itinera delle attività di carattere creativo per potenziare o far emergere le capacità artistiche dei bambini. In particolare si affineranno sguardo e tecnica tramite la scoperta di vari materiali, diversi stili e modalità del disegno. Con il supporto degli albi illustrati presenti nella collezione della Biblioteca, i giovani partecipanti scopriranno come fare arte ponendo il gioco alla base della scoperta. Le attività sono pensate per i bambini e le bambine dai 5 agli 8 anni e per i bambini e le bambine dai 9 ai 13 anni. Il corso è strutturato in cinque incontri da due ore ciascuno. Il materiale da disegno è fornito dalla biblioteca.

fascia 5-8, ore 9-11

mercoledì 13/07/2022

venerdì 15/07/2022

mercoledì 20/07/2022

mercoledì 27/07/2022

mercoledì 03/08/2022



fascia 9-13, ore 9-11

lunedì 18/07/2022

venerdì 22/07/2022

lunedì 25/07/2022

venerdì 29/07/2022

lunedì 01/08/2022

È consigliata la prenotazione. Posti limitati. E’ consigliato portare la mascherina da indossare in base alle presenze nello spazio biblioteca. Per info e prenotazioni chiamare la Biblioteca Stenone al numero 0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 o scrivere all’indirizzo [email protected].

