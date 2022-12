Facciamo i compiti insieme, il servizio prosegue anche durante le vacanze

Personale qualificato supporta i bambini della scuola primaria e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Ecco l'orario dal 27 dicembre al 5 gennaio. Il servizio è gratuito. Tel.: 0586/440524

Prosegue anche per le vacanze scolastiche il servizio supporto compiti scolastici alla Biblioteca Comunale “N. Stenone” in via Stenone a Livorno, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la coop.Itinera. Presso la Biblioteca personale qualificato della coop.Itinera sarà in grado di supportare i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado anche di fronte a difficoltà di lettura, mettendo in campo strategie didattiche mirate volte a facilitare il processo di apprendimento. Il servizio è gratuito. Per il periodo delle vacanze natalizie dal 27 dicembre al 5 gennaio compreso l’orario sarà il seguente:

Martedì e giovedì 15.00-19.00

Mercoledì e venerdì 9.00-13.00

Lunedì 2 gennaio ore 9.00-13.00

Chiuso nei giorni delle festività (Natale, Sano Stefano, Epifania)

Per informazioni: contattare la Biblioteca Stenone al numero 0586/440524 oppure inviare una mail di richiesta all’indirizzo [email protected]

