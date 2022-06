Facciamo i compiti insieme, supporto didattico nelle vacanze estive

Il servizio, gratuito, alla Biblioteca Stenone a partire dal 13 giugno. Prenotazione anticipata consigliata, tel. 0586/440524 mail [email protected]

Dal 13 giugno cambiano gli orari del servizio supporto compiti scolastici alla Biblioteca Comunale “N. Stenone” in via Stenone a Livorno, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la coop. Itinera. Mentre il servizio bibliotecario chiude per il periodo delle vacanze scolastiche per riaprire a metà settembre, proseguono invece le iniziative estive per bambini alla biblioteca. L’idea è quella di promuovere l’immagine della Biblioteca quale luogo di incontro, socializzazione ed approfondimento delle proprie conoscenze, di integrazione e crescita culturale. La sfida è quella di trasmettere, anche attraverso attività di relazione e di accoglienza dei bambini, il piacere per lo studio e per l’approfondimento delle materie scolastiche, potendo contare anche sul ricco patrimonio librario della biblioteca. Presso la Biblioteca personale qualificato della coop. Itinera sarà in grado di supportare i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado anche di fronte a difficoltà di lettura, mettendo in campo strategie didattiche mirate volte a facilitare il processo di apprendimento.

CALENDARIO ESTIVO SERVIZI SUPPORTO COMPITI SCOLASTICI

Dal 13 giugno al 9 settembre 2022 compreso (interruzione per il periodo 8-16 agosto): tutti i lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 13

Prenotazione anticipata consigliata: Biblioteca Stenone tel. 0586/440524 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected]

Partecipazione gratuita.

